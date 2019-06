Weekend con picchi di 37-38 gradi sulle Isole

Al via la prima ondata di calore di questa estate, associata all’anticiclone nord africano in risalita verso le regioni centro-meridionali: in questo secondo weekend di giugno il termometro al Centro-Sud raggiungerà in molti casi la soglia dei 35 gradi, con picchi di 37-38 gradi su Sicilia e Sardegna. Potrebbe rivelarsi un’ondata di calore rilevante per intensità e durata: i dati attualmente a nostra disposizione, infatti, suggeriscono una sua prosecuzione per tutta la prossima settimana, salvo una lieve e temporanea attenuazione tra martedì e mercoledì, almeno al Centro e sulla Sardegna, ancora tutta da verificare. Al Nord il caldo sarà meno intenso, sopratutto al Nordovest ma, da domenica, progressivamente più afoso, a causa di infiltrazioni di aria umida atlantica, che causeranno un aumento dell’instabilità atmosferica. In seno a tali correnti si muoveranno altre perturbazioni, due delle quali coinvolgeranno anche le regioni settentrionali: una tra domenica e lunedì (n.4 di giugno), l’altra tra martedì e mercoledì, dando luogo entrambe a episodi temporaleschi sia sui rilievi che sulla valle padana, localmente anche di forte intensità.

Previsioni meteo per sabato. Su nord e est del Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, nord del Veneto e Friuli nuvolosità residua, in diradamento nel corso della mattinata. Per il resto tempo soleggiato e caldo, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo il passaggio di nubi alte e sottili sulle regioni centro-meridionali e sulle Isole maggiori e una modesta nuvolosità cumuliforme in sviluppo pomeridiano attorno ai rilievi. Temperature: massime in aumento quasi ovunque, più sensibile su Lazio, Abruzzo, Molise, regioni meridionali, Sicilia e zone interne della Sardegna dove si potranno raggiungere e di poco superare i 35 gradi. Venti a prevalente regime di brezza. La nostra previsione per sabato ha un Indice di Affidabilità alto in tutta Italia al Nord (IdA tra 85 e 95).

Previsioni per domenica. Sulle Isole maggiori, nelle regioni peninsulari e sull’alto versante adriatico tempo in prevalenza soleggiato e caldo. Da segnalare il passaggio di nuvolosità innocua ad alta quota e lo sviluppo, nel pomeriggio, di occasionali, brevi temporali di calore lungo la dorsale appenninica centro-settentrionale. Nel resto del Nord condizioni di variabilità, con alternanza di schiarite e annuvolamenti: in mattinata primi locali rovesci su Valle d’Aosta e Piemonte.Dal pomeriggio si accentua l’instabilità al Nordovest, con lo sviluppo di rovesci o temporali attorno ai rilievi, sulla pianura piemontese, nel nord e ovest della Lombardia e, marginalmente, in Alto Adige. Temperature massime al Centro-Sud fino a 35 gradi, con punte di 36-38 gradi nelle zone interne della Calabria, in Sicilia e in Sardegna. Venti: moderati di Scirocco sulla Sardegna.

Foto Ansa