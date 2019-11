Weekend ancora a rischio pioggia

Il maltempo non si ferma: le perturbazioni continuano ad arrivare sull'Italia portando piogge e maltempo a tratti intenso in molte zone, con pochi e brevi momenti di tregua.



Le previsioni meteo

Sabato la perturbazione responsabile del forte maltempo di venerdì si concentrerà soprattutto sulle regioni tirreniche e meridionali, determinando nel corso della giornata alcune piogge anche sotto forma di rovesci o temporali principalmente sulle regioni centrali tirreniche, al Sud, in Sicilia e Sardegna. Ad inizio giornata le piogge potranno ancora interessare il Friuli con nevicate sulle Alpi intorno ai 1500 metri. Sulle regioni centrali adriatiche e nel resto del Nord giornata variabile, tra annuvolamenti e schiarite, ma con basso rischio di pioggia. Venti da moderati a tesi sui mari di ponente e sullo Ionio, deboli sull’Adriatico. Temperature in lieve aumento al Nordovest, stazionarie o in lieve calo al Centro-Sud.



Domenica peggiora sulla Sardegna, dove la giornata sarà molto nuvolosa con piogge sparse soprattutto nei settori occidentali dove avremo anche intensi rovesci o temporali. Nubi in aumento anche nelle regioni di Nordovest con qualche pioggia tra il basso Piemonte e la Liguria di ponente con quota neve sui rilievi intorno ai 1100-1200 metri. Nel resto d’Italia giornata tutto sommato discreta tra annuvolamenti e temporanee schiarite e con qualche isolata pioggia possibile su nord-ovest della Calabria e sull’Appennino emiliano. Al mattino non si esclude qualche banco di nebbia sulla pianura padana centro-orientale. Venti da tesi a forti da sud-sudovest sul Tirreno, intorno alle Isole maggiori e localmente nello Ionio. Temperature senza grandi variazioni di rilievo. Nel corso del fine settimana le temperature tenderanno a rimanere intorno alla media al Centro-nord, mentre al Sud saranno in gran parte superiori ai valori normali del periodo.

