Weekend all'insegna della variabilità

L’ondata di caldo in atto sull’Italia, più intensa sulle regioni centro-meridionali, tenderà ad attenuarsi leggermente nel corso della settimana, ma le temperature resteranno comunque al di sopra della norma. L’anticiclone sul Mediterraneo inizierà infatti ad indebolirsi e al suo posto, per alcuni giorni, si insedierà una blanda circolazione ciclonica, associata ad aria più fresca in quota; essa determinerà un progressivo aumento dell’instabilità atmosferica, specie nelle zone interne del Centro e a Nord-Ovest. Le previsioni per le prossime ore.

La giornata di sabato sarà caratterizzata ancora da tempo instabile; rovesci e temporali interesseranno gran parte delle zone interne del Centro e della Sardegna e si presenteranno in forma isolata anche sui monti della Sicilia e del Sud. Al Nord rovesci o temporali isolati più probabili sulle aree montuose, in Piemonte ed Emilia. Temperature senza grandi variazioni e venti deboli. La debole circolazione ciclonica resterà stazionaria nei pressi della nostra Penisola anche domenica e quindi le condizioni meteorologiche si presenteranno simili a quelle della giornata precedente con una diffusa instabilità più accentuata nel pomeriggio nelle zone interne. Temperature in lieve rialzo al Centro-Nord, in lieve calo al Sud.