Weekend al via tra sole e nuvole

La perturbazione numero 2 del mese di ottobre, ciò che resta del ciclone tropicale “Lorenzo”, avrà effetti che sull'Italia saranno limitati a passaggi nuvolosi e a qualche pioggia. Nella giornata di oggi attraverserà molto rapidamente il Centro-Sud, con piogge che riguarderanno soprattutto le regioni meridionali; domenica invece porterà un po’ di instabilità per lo più concentrata su regioni adriatiche ed estremo Sud.

Previsioni meteo per sabato. Oggi il tempo sarà per lo più soleggiato al Nord, a parte un po’ di nuvole e locali piogge in Alto Adige. Nubi sparse nelle altre regioni con piogge e rovesci fra Campania e Calabria tirrenica. Possibili isolate piogge anche fra Toscana, Umbria e Marche, nel resto del Sud, sul basso Lazio, nel nord della Sicilia e sulla Sardegna meridionale.

Temperature in leggero rialzo in gran parte del Paese, con valori massimi quasi ovunque nella media o leggermente al di sopra. Venti tesi da ovest-nord-ovest su isole e basso Tirreno. Mossi o molto mossi tutti i mari di ponente.

Previsioni meteo per domenica. Inizialmente stabile con ampi rasserenamenti soprattutto al Nord e sulle regioni centrali tirreniche. Nelle altre regioni nubi sparse con solo qualche isolata pioggia in Abruzzo e nella zona in prossimità dello Stretto di Messina. Fra domani pomeriggio e sera nubi in intensificazione al Centro-Nord, ma ancora una volta con poche precipitazioni più che altro sulle Alpi di confine, lungo l’Appennino centro-meridionale, in Calabria e nel Messinese.

Tra la tarda sera e la notte probabile brusco peggioramento a partire dal Nord, con piogge e temporali in rapida estensione anche alle regioni tirreniche. Temperature senza notevoli variazioni. Ventoso per venti orientali sull’Adriatico, di Maestrale sulle Isole.

