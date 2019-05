Vortice ciclonico sull'Italia: oggi coinvolto il Centro-Sud

Tra la giornata di domenica e l'inizio della settimana graviterà in prossimità dell’Italia un attivo vortice depressionario con centro tra le Isole maggiori e il Tirreno (depressione figlia delle perturbazioni n. 8 e 9 del mese). Ne deriverà un tempo tra l’instabile e il perturbato e con temperature che oscilleranno intorno ai valori medi stagionali, o anche leggermente al di sotto durante le fasi di maltempo.

Martedì la depressione andrà allontanandosi verso i Balcani, ma alle sue spalle si affaccerà già una nuova perturbazione (la n.10), a carattere di fronte freddo e instabile, che determinerà una nuova fase temporalesca al Nord con fenomeni anche intensi a fine giornata. Il nuovo vortice di bassa pressione scivolerà tra mercoledì e giovedì gradualmente verso il centro-sud peninsulare determinando ancora una locale instabilità. Alle sue spalle tenderà a instaurarsi un promontorio di alta pressione con conseguente miglioramento e tempo più stabile, in particolare al Centro-Nord, nelle giornate successive.

Previsioni meteo per domenica. Maltempo in Sardegna con piogge insistenti e localmente anche abbondanti. Cielo da nuvoloso o coperto sul resto del Centrosud, in Emilia Romagna, Liguria e basso Piemonte con piogge sparse, più frequenti a ridosso dell’Appennino, fenomeni locali anche all'estremo Sud. Sul resto del Nord tempo più asciutto con qualche pioggia più localizzata sulle Alpi centrali e tendenza in giornata a qualche temporanea apertura, specie in Val d’Aosta e nelle venezie. Tra sera e notte possibili rovesci o temporali in arrivo nel sud della Sicilia e sul basso Ionio. Temperature in calo. Ventoso per venti orientali sulla bassa pianura padana, settentrionali su Liguria alta Toscana e Sardegna, di Scirocco nel resto del Centro-Sud e in Sicilia.

Previsioni meteo per lunedì. Tempo perturbato su gran parte del Paese, con le piogge che torneranno ad estendersi progressivamente anche al Nord. Sono attese dal pomeriggio piogge localmente intense sulla Lombardia e sulle regioni nord-orientali. Fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale sulla Sud e nelle Isole Maggiori. Temperature massime in calo in Emilia e al Nord-Est. Venti in prevalenza di moderata intensità su Liguria, Emilia e al Centrosud, fino a localmente forti su Puglia, alto Ionio e Canale di Sardegna. . Tempo perturbato su gran parte del Paese, con le piogge che torneranno ad estendersi progressivamente anche al Nord. Sono attese dal pomeriggio piogge localmente intense sullae sulle regioni nord-orientali. Fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale sulla bassa Toscana , nel Lazio e ale nelle. Temperature massime in calo in Emilia e al Nord-Est. Venti in prevalenza di moderata intensità sue al Centrosud, fino a localmente forti su, alto Ionio e Canale di Sardegna.

Foto iStock/Getty Images