Venerdì torna la neve al Nord

La perturbazione numero 11 del mese giunta mercoledì sull'Italia abbandona rapidamente la Penisola spostandosi verso i Balcani. Alle sue spalle si sta già avvicinando l’ultima perturbazione del mese di gennaio che sarà responsabile di una nuova e più intensa ondata di maltempo tra venerdì e il weekend. Il suo passaggio darà luogo a maltempo soprattutto nelle regioni settentrionali con nevicate abbondanti su tutto l’arco alpino fino ai fondovalle e copiose nevicate fino a quote di pianura sulle regioni nordoccidentali. Tra venerdì sera e la giornata di sabato il maltempo coinvolgerà anche le regioni centrali, la Sardegna e la Campania con precipitazioni più intense nei settori tirrenici. Questa nuova perturbazione sarà accompagnata da una intensificazioni dei venti umidi e temperati meridionali che favoriranno un generale rialzo delle temperature, più sensibile sulle regioni centro-meridionali.

Previsioni meteo per giovedì. Al mattino cielo nuvoloso e qualche pioggia su Toscana, Umbria (qui con nevicate fino a quote collinari nelle zone interne), Calabria tirrenica e ovest della Sardegna; nel resto del Paese nuvolosità irregolare alternata a schiarite. Dal pomeriggio tendenza ad un aumento della nuvolosità a partire da ovest: piogge in intensificazione sulla Sardegna, in estensione a Lazio e coste campane dove si intensificheranno in serata. Al Nord prime deboli nevicate su Alpi occidentali entroterra ligure e basso Piemonte, deboli piogge lungo le coste liguri. In serata e nella notte le precipitazioni, generalmente deboli, si estenderanno a quasi tutte le regioni settentrionali, nevose fino a fondovalle su Alpi e Prealpi e Piemonte. Temperature massime in leggero al Centro-Sud. Venti tesi di Libeccio sui mari di Ponente attorno alle Isole.

Previsioni meteo per venerdì. Venerdì sono attese nevicate anche abbondanti su Alpi, Prealpi, Piemonte, entroterra ligure(localmente fino alle coste, specie al mattino, tra Genova e Savona), Lombardia centro-occidentale ed estremo ovest dell’Emilia. La neve sarà particolarmente abbondante a ridosso delle Alpi Marittime e nel settore alpino e prealpino centro-orientale. Nel resto del Nord si tratterà di piogge, più insistenti e intense sull’alto Veneto, sul Friuli Venezia Giulia e con possibili rovesci sulle coste liguri. In serata probabile trasformazione della neve in pioggia sulla pianura lombarda centro-occidentale e nell’ovest dell’Emilia. Al Centro-Sud e nelle Isole cielo da nuvoloso a coperto, con precipitazioni sparse su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Tra sera e notte rischio di rovesci o isolati temporali su Toscana, alto Lazio e Sardegna. Temperature prossime allo zero nelle aree interessate dalle nevicate, in generale rialzo nel resto d’Italia per effetto di intensi venti meridionali che soffieranno da moderati a forti un po’ in tutti i nostri mari, al Centro-Sud e sull’alto Adriatico, dove in particolare soffierà lo Scirocco.

Foto Ansa