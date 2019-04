Venerdì tempo stabile sull'Italia

Nella seconda parte di questa settimana, che ci porta fino alle festività pasquali, la situazione meteorologica sull’Italia resterà abbastanza tranquilla con una prevalenza di tempo stabile e soleggiato, e clima gradevole con temperature che durante il giorno potranno superare leggermente i 20 gradi. Tuttavia, nonostante il parziale influsso dell’alta pressione presente sull’Europa centro-settentrionale, le nostre regioni resteranno esposte da una parte a leggere infiltrazioni da est di aria fresca in quota, dall’altra parte a correnti sciroccali innescate da una depressione presente fra la Penisola Iberica e l’Africa nord-occidentale. A questa depressione è collegata una perturbazione in movimento molto lento verso l’Italia: i dati attualmente disponibili confermano il suo passaggio sulla Penisola tra la fine della giornata di Pasquetta e la giornata di martedì, con un conseguente peggioramento del tempo e le prime precipitazioni dalla sera del Lunedì dell’Angelo. L’evoluzione per i giorni successivi resta ancora molto incerta.

Previsioni meteo per venerdì. Sarà un’altra giornata stabile con tempo soleggiato su buona parte del Paese. Da segnalare solo una modesta nuvolosità in transito alle medie e alte quote sulla Sardegna e marginalmente sulla Sicilia con un po’ di nubi cumuliformi che tenderanno a svilupparsi nel pomeriggio sulle Alpi centro-occidentali e lungo la dorsale appenninica, ma senza dar luogo a precipitazioni. Temperature massime senza grandi variazioni, con punte massime oltre i 20°C soprattutto al Nord, lungo il versante tirrenico e sulle isole maggiori. Ancora ventoso per venti orientali sulla Sardegna e sui mari prospicienti. Molto mossi o localmente agitati il Mare e Canale di Sardegna.

Previsioni meteo per sabato. Tempo stabile e in prevalenza soleggiato sull’insieme del Paese. Sulla Sardegna e sulla Sicilia occidentale cielo irregolarmente nuvoloso per il passaggio di nuvolosità a quote medio alte. Nella seconda parte della giornata tendenza ad aumento della nuvolosità alta e sottile anche sulle regioni peninsulari e nei settori più meridionali del Nord. Temperature in generale lieve aumento con valori fino a 22-23°C al Nord, nelle regioni tirreniche e sulle Isole maggiori. Venti da moderati a localmente forti di Scirocco su Sardegna, mari prospicienti e Canale di Sicilia.

Foto iStock/Getty Images