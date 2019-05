Venerdì sole e clima più caldo al Nord: ancora instabile al Centro-Sud

Dopo giorni di pioggia e clima fresco per la stagione, il tempo è migliorato sul Nord Italia. Nei prossimi giorni, compreso il fine settimana, grazie al rinforzo dell’Anticiclone delle Azzorre tempo soleggiato e progressivamente più caldo al Nord, Sardegna e Toscana: le temperature saranno tipiche da inizio estate con valori nella norma o al di sopra nelle regioni settentrionali dove si potranno sfiorare i primi 30 gradi della stagione. Nel resto del Paese tempo che per molti giorni rimarrà estremamente variabile e instabile a causa di una circolazione di bassa pressione in quota che si andrà a posizionare tra il Sud Italia e l’Albania: manterrà attive correnti più fresche settentrionali responsabili nelle ore centrali della giornata di numerosi rovesci e temporali che localmente saranno anche intensi. Tale situazione di instabilità continuerà anche all’inizio della prossima settimana quando potrebbe ulteriormente accentuarsi e coinvolgere nuovamente il Nord Italia. A causa di questo scenario, fino ai primi giorni della prossima settimana, le temperature al Sud risulteranno al di sotto della media e tipiche di inizio maggio con valori intorno ai 20 gradi.

Previsioni meteo per venerdì. Venerdì al mattino nuvolosità sparsa sul medio Adriatico, gran parte del Sud e nel nord della Sicilia. Cielo sereno o poco nuvoloso nel resto d’Italia. Nel pomeriggio nuvole in moderato aumento sulle Alpi centro-orientali, in attenuazione invece lungo l’Adriatico. Locale instabilità con alcuni rovesci o temporali su rilievi delle Marche, interno dell’Abruzzo, Lazio centro-meridionale, Campania, Basilicata, zone interne e ioniche della Puglia, Calabria. Occasionali e brevi rovesci possibili anche sui monti della Sicilia. Temperature massime in leggero aumento in gran parte del Centro-Nord con punte intorno ai 25 gradi. Venti fino a moderati da nord-nordovest sul medio-basso Adriatico, sul Tirreno occidentale e nel Canale di Sicilia. La nostra previsione per venerdì ha un Indice di Affidabilità medio-alto (IdA pari a 90 al Nord e Sardegna, 85 al Centro e 80 al Sud e Sicilia).

Previsioni meteo per sabato. Tempo ben soleggiato al Nord, su Toscana e Sardegna con, al più, isolati e brevi acquazzoni pomeridiani sulle Alpi. Nuvolosità sparsa, per lo più a carattere irregolare, nel resto d’Italia con lo sviluppo di rovesci e temporali su Marche meridionali, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, interno della Puglia, Calabria, Sicilia centro-orientale. Temperature in ulteriore aumento al Centro-Nord, senza grandi variazioni al Sud e nelle Isole. Nelle regioni settentrionali e in Toscana valori in generale compresi tra 24 e 28 gradi. Venti in generale deboli di Maestrale, al più moderati sul medio-basso Adriatico.

Foto iStock/Getty Images