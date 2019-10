Venerdì prevalenza di tempo soleggiato

Nei prossimi giorni il graduale rinforzo dell’alta pressione terrà lontane le perturbazioni e garantirà prevalenza di tempo bello e stabile. In particolare venerdì e sabato il tempo sarà si presenterà in prevalenza soleggiato, con pochi temporanei passaggi nuvolosi. Domenica correnti più umide, provenienti da sudovest, raggiungeranno la nostra Penisola, favorendo così un generale aumento della nuvolosità che però, nel complesso, non sarà associato a piogge. Le prossime giornate saranno anche caratterizzate da temperature piuttosto miti, con massime al di sopra della media stagionale, e specie nel weekend al Centro-Sud e Isole si toccheranno ancora punte di 26-27 gradi.

Previsioni meteo per venerdì. Giornata tra sole e nuvole in Romagna, regioni centrali adriatiche, Puglia, Calabria e Sicilia, comunque senza piogge; in generale sereno o poco nuvoloso nelle altre regioni. Temperature minime in calo in Valpadana e regioni centrali, dove localmente si scenderà anche sotto i 10 gradi; massime insolitamente miti, al di sopra della norma, con picchi di 26-27 gradi. Venti per lo più deboli.

Previsioni meteo per sabato. Al mattino cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutte le regioni; qualche banco di nebbia, in rapido dissolvimento, su pianure del Nord e valli del Centro. Nel pomeriggio moderato aumento della nuvolosità su Liguria, Lombardia, Toscana, Calabria, Sicilia e Sardegna, comunque senza piogge; sempre tanto sole altrove. Temperature massime in crescita nel versante adriatico e Sardegna, pressoché stazionarie altrove.

Foto iStock/Getty Images