Venerdì prevalenza di sole sull'Italia. Sabato peggiora al Nord

Venerdì ci attende una giornata gradevole, dal sapore tipicamente primaverile, con tempo bello in quasi tutta Italia e temperature in generale vicine a quelle normali per il periodo. La fase di tregua però durerà poco. Già per il fine settimana infatti è attesa un’altra perturbazione, la numero 5 di maggio: sabato nel pomeriggio peggiorerà sulle regioni settentrionali con una fase instabile che tra la notte successiva e domenica si trasferirà al Centro-sud con numerosi rovesci o temporali molto vento e un sensibile calo termico.

Previsioni meteo per venerdì. Giornata nel complesso tranquilla e prevalentemente soleggiata nuvole sparse e variabili potranno interessare l’estremo Nordest, l'Appennino e le zone interne della Penisola e parte del Sud peninsulare. Quasi assenti i fenomeni con qualche breve rovescio o temporale possibile nel pomeriggio nelle Prealpi venete e sul Friuli occasionali scrosci anche nelle zone interne della Puglia meridionale. Temperature in aumento e nella norma con massime comprese tra i 18 e i 25°C. Venti in prevalenza deboli con qualche locale rinforzo in Calabria e nelle Isole.

Previsioni meteo per sabato. Una nuova perturbazione raggiungerà progressivamente le regioni settentrionali con nuvole in aumento già in mattinata e prime piogge o rovesci locali nel settore alpino. Dal pomeriggio fase instabile con numerosi fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale che coinvolgeranno gran parte del Nordovest e del Triveneto, a iniziare dal settore alpino e dalle pianure adiacenti. Nel resto del Paese situazione ancora stabile ma con un progressivo aumento della nuvolosità. Fenomeni in estensione in serata fino al settore dell’alto Adriatico e alla Toscana. Nella notte i temporali si estenderanno al resto del Centro e al settore del basso Tirreno. Tra sera e notte i fenomeni potrebbero essere di forte intensità. Limite della neve elevato, in calo verso sera fino ai 1500-1800 metri nelle Alpi centrali di confine. Temperature massime in calo al Nordovest, per lo più in rialzo al Centro-sud con valori tra i 20 e i 26°C. Venti in intensificazione nella seconda parte della giornata. Attenzione anche alle forti raffiche in coincidenza delle aree temporalesche.

