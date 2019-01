Venerdì piogge al Centro-Sud. Aumenta il freddo al Nord

Venerdì ultimi effetti della perturbazione numero 6 di gennaio con un po’ di piogge e rovesci su molte regioni del Centro-Sud. A fine giornata irromperà sull’Italia una nuova massa di aria gelida che renderà il fine settimana decisamente freddo, specie al Centro-Nord, mentre le piogge tra sabato e domenica si concentreranno più che altro sulle regioni del versante tirrenico. La tendenza conferma come probabile per l’ultima decade di gennaio una fase più fredda e perturbata con la possibilità a metà della prossima settimana di nevicate fino in pianura al Nord. Si tratta comunque di una proiezione che andrà confermata nei prossimi aggiornamenti.

Previsioni meteo per venerdì. Venerdì ampi rasserenamenti al Nord, ma con nubi più persistenti su alto Adriatico ed Emilia. Piogge in Romagna con neve intorno a 800 metri. Instabile al Centro e in Campania, con piogge sparse e locali rovesci anche temporaleschi. Neve in Appennino intorno a 1000-1400 metri. Parziali schiarite nel resto del Sud e delle Isole, con occasionali rovesci sul Salento e sulla Sicilia occidentale. Dalla sera graduale aumento delle nubi al Nord. Temperature in calo nelle regioni settentrionali, fatta eccezione per le aree pedemontane del Nord-Ovest, dove soffiano venti di Foehn. Venti moderati su tutti i mari, in prevalenza di Libeccio tranne il Maestrale in Sardegna e la Bora sull’alto Adriatico. La nostra previsione per venerdì ha un Indice di Affidabilità medio (IdA tra 75 e 85).



Per la giornata di venerdì 18 gennaio la Protezione Civile ha emesso le seguenti Allerta:



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Abruzzo: Bacino del Pescara, Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica Campania: Tusciano e Alto Sele, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Basso Cilento, Piana Sele e Alto Cilento, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini Umbria: Alto Tevere, Chiascio - Topino

Previsioni meteo per sabato. Sabato ancora prevalenza di nubi in Emilia Romagna e al Centro-Sud, con piogge sparse sul medio Adriatico e su Lazio, Campania, Calabria, Salento e Sardegna occidentale. Quota neve intorno a 600-800 metri nell’Appennino centrale. Sereno o poco nuvoloso sul resto del Nord ma con più nubi al mattino al Nord-Ovest. Temperature di inizio giornata in calo un po’ ovunque, giornata più fredda con temperature massime anch’esse in diminuzione.

Foto iStock/Getty Images