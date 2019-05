Venerdì nuova perturbazione in arrivo sull'Italia

Anche nella parte centrale della settimana le giornate rimarranno caratterizzate dall’instabilità, specie al Centro-Sud, con frequenti rovesci e clima insolitamente fresco per il periodo, nonostante un graduale rialzo delle temperature. Venerdì sarà una giornata di tregua con il ritorno del sole in molte zone del Centro-Sud; la giornata però vedrà un graduale peggioramento al Nord-Ovest per l’avvicinarsi di una perturbazione (n.7 del mese) che sabato farà sentire i suoi effetti in gran parte del Centro-Nord.

Le previsioni per le prossime ore.

Giovedì persiste l’instabilità al Sud e in Sicilia con rovesci e temporali più forti e insistenti in Calabria e nel settore orientale dell’isola. Ampie schiarite fin dal mattino al Nord-Ovest e in Toscana; nel pomeriggio anche nel resto del Centro e in Sardegna. Più nuvolosità al Nord-Est; nel pomeriggio sviluppo di temporali sparsi su Alpi e Prealpi. Dalla serata qualche pioggia raggiungerà alto Piemonte e Valle d'Aosta, mentre al Sud l’instabilità sarà limitata alle zone Ioniche. Temperature in sensibile rialzo al Centro-Nord e in Sardegna; in calo all’estremo Sud. Venti moderati di Maestrale sulla Sicilia e nel basso Tirreno.



Venerdì cessa l’instabilità anche al Sud con prevalenza di cielo poco nuvoloso. Tempo stabile con nuvolosità sparsa anche al Centro, in Sardegna e sull’alto Adriatico con nubi più consistenti solo in Toscana. Entro il pomeriggio piogge e qualche isolato temporale su Valle d’Aosta, Piemonte, alta Lombardia e Trentino Alto Adige per l'avvicinarsi di una nuova perturbazione. Temperature in sensibile rialzo al Centro-Sud e sulle Isole; perlopiù stabili al Nord. Venti di Scirocco in rinforzo sulle Isole maggiori, più intensi in Sardegna.

La perturbazione dal Nord-Ovest si estenderà sabato al resto del Nord e alle regioni del Centro portando un nuovo peggioramento con possibili temporali anche intensi in Liguria e piogge insistenti in Piemonte. Andrà meglio al Sud dove sarà presente solo un po’ di nuvolosità. Giornata ventosa per venti meridionali.

