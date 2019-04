Venerdì nuova perturbazione al Centro-Nord e in Sardegna

Una nuova perturbazione, la numero 7 del mese, venerdì attraverserà la nostra Penisola e porterà le sue piogge su gran parte delle regioni del Centro-Nord con temperature in calo su gran parte del Nord, nel settore tirrenico e in Sardegna. Punte ancora intorno ai 25 gradi, quindi decisamente oltre la norma, saranno ancora possibili al Sud e in Sicilia. Sabato il tempo tornerà stabile quasi ovunque, ma con un ridimensionamento delle temperature anche nelle regioni meridionali. Domenica una nuova perturbazione, accompagnata da aria relativamente fredda, si porterà a ridosso delle Alpi e delle regioni nord-orientali scivolando poi verso sud-est: le temperature si abbasseranno ancora, in particolare sulle regioni nord-orientali.

Previsioni meteo per venerdì. Venerdì nuvole su tutto il Centro-Nord, con piogge sparse che nel corso della giornata interesseranno quasi tutte le regioni e saranno accompagnate anche da qualche temporale, specie su pianura lombardo-veneta, Friuli e zone interne del Centro. In Sardegna fase instabile in mattinata, seguita da schiarite nel corso del pomeriggio. Tempo stabile e in parte soleggiato al Sud e in Sicilia, dove le nuvole aumenteranno tra la sera e la notte con la possibilità di qualche breve rovescio o temporale in Puglia e sul basso Tirreno. Temperature massime in calo al Nord-Est, nelle regioni tirreniche e in Sardegna. La nostra previsione per venerdì ha un Indice di Affidabilità medio (IdA 75-85).

Previsioni meteo per sabato. Sabato alternanza tra sole e momenti nuvolosi al Nordest, con la possibilità di isolati rovesci o temporali su Alto Veneto, Friuli e Venezia Giulia. In generale più soleggiato nel resto del Paese con qualche nube in più sulle zone appenniniche e, al mattino, sulle estreme regioni meridionali con la possibilità di un breve rovescio o temporale nel Gargano, nel Salento e nel nord-est della Calabria. In serata nuvole in aumento sulle Alpi centro-orientali e prime locali precipitazioni nelle zone di confine della Val d’Aosta e in Alto Adige. Temperature massime in leggero rialzo al Nord-Ovest, in Emilia e in Toscana, in diminuzione invece al Sud e medio versante adriatico. Venti di Maestrale da moderati a localmente forti in Sardegna e nel canale di Sicilia. Rinforzi di Fohen verso sera nelle valli alpine centro-occidentali.

