Venerdì nuova perturbazione

Mercoledì il tempo migliorerà al Centro-Sud, mentre le regioni settentrionali verranno raggiunte da un’altra perturbazione (la nr. 6) che lascerà alle proprie spalle locali condizioni di instabilità al Nord anche nella giornata di giovedì. Le previsioni per le prossime ore.

Venerdì una nuova perturbazione la settima del mese raggiungerà progressivamente le regioni centro-settentrionali con piogge sparse anche a carattere di rovescio e temporale inizialmente tra il settore alpino e il Nordovest, in estensione nel pomeriggio al Nordest e alle regioni centrali. Fenomeni localmente intensi tra alto Piemonte, alta Lombardia e fascia prealpina orientale e Friuli. Il limite della neve sulle Alpi inizialmente sopra i 1700-2000 metri sarà in discesa localmente fino ai 1500-1600 metri. Tra sera e notte la perturbazione scivolerà verso est con residui fenomeni principalmente al Nordest. In Sardegna nuvolosità variabile con qualche pioggia al mattino. Tempo migliore al Sud e in Sicilia dove nel complesso prevarranno le schiarite. Temperature massime per lo più in calo al Nord, sul settore tirrenico e in Sardegna, in temporaneo rialzo sul medio e basso Adriatico e sullo Ionio. Venti occidentali in intensificazione e fino a moderati sui mari di Ponente. Il fine settimana comincerà con la giornata di sabato all’insegna di tempo buono e in prevalenza soleggiato un po’ dappertutto. Locali annuvolamenti potranno interessarle aree appenniniche, specie quelle centro-settentrionali e le Alpi specie quelle orientali con la possibilità di un breve rovescio sui rilievi del Friuli. Temperature massime in rialzo al Nordovest, per lo più in calo al Centro-sud dove affluirà aria più fresca sospinta da venti di Maestrale fino a localmente forti in Sardegna, moderati sul tirreno e in Sicilia. Domenica ancora abbastanza soleggiato e con tempo asciutto al Centro-sud nel settore ligure e sulle pianure del Nordovest, un nuovo impulso instabile dovrebbe invece raggiungere le regioni di Nordest con fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale in estensione dal settore alpino verso le Venezie e l’alto Adriatico. Temperature in calo nelle minime. Venti di Maestrale in attenuazione.

Foto iStock/Getty Images