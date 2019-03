Venerdì migliora anche al Sud: weekend di sole e clima mite

Venerdì tempo in deciso miglioramento anche nelle regioni meridionali, grazie all’alta pressione che si espanderà fino a occupare praticamente tutta la Penisola: sarà quindi una giornata nel complesso soleggiata e con temperature quasi ovunque in crescita, in generale nella norma o di poco al di sopra. Nel fine settimana l’alta pressione consoliderà la sua presenza sull’Italia e ci regalerà quindi due giornate piene di sole e con temperature in ulteriore aumento, molto miti soprattutto al Centro-Nord, dove i valori si porteranno di nuovo ben al di sopra della media stagionale. Da metà della prossima settimana probabile ritorno delle piogge sull’Italia, anche nelle regioni settentrionali, gravemente colpite dalla siccità.

Previsioni meteo per venerdì. Venerdì prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso in tutta Italia. Soltanto nelle zone interne della Sardegna, del sud-est della Sicilia e del sud della Calabria il cielo potrà risultare parzialmente nuvoloso, con la possibilità di brevi e locali piovaschi, più probabili sui rilievi meridionali della Calabria. Si attenua la ventilazione da nord, rimanendo tuttavia ancora moderata o tesa al Sud e intorno alla Sicilia. Temperature massime in leggera crescita e quasi dappertutto nella norma o di poco oltre. La nostra previsione per venerdì ha un Indice di Affidabilità alto (IdA 90-95).

Previsioni meteo per sabato. Giornata di sole diffuso in tutto il Paese, con un cielo sereno o al più poco nuvoloso in tutte le regioni. Temperature massime in ulteriore aumento, più evidente al Centro-Nord, dove si toccheranno punte di 21-22 gradi al Nord e sulle regioni centrali tirreniche. Venti di Maestrale su Adriatico, mar Tirreno, mar Ionio e Canale di Sicilia: risulteranno in prevalenza deboli, salvo ancora essere moderati o tesi su Adriatico meridionale, canale d’Otranto e mar Ionio. Nel canale di Sardegna venti da sud-est in rinforzo. Mare molto mosso nel canale d’Otranto e nello Ionio; un po’ mosso il basso Adriatico, il canale di Sardegna e il Tirreno meridionale. Per lo più poco mossi i restanti mari.

