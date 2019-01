Venerdì il maltempo si sposta verso il Centro-sud

Venerdì il maltempo si concentrerà al Centro-sud mentre al Nord tonerà il sole quasi ovunque. Dal punto di vista climatico, l’ultima parte della settimana vedrà un clima di stampo invernale al Nord con l’arrivo a partire da venerdì di una massa d’aria fredda che riporterà di notte e al mattino deboli gelate anche in pianura. L’aria fredda lambirà anche il Centro Italia e la Sardegna. Le proiezioni di lungo periodo suggeriscono poi, per l’ultima decade di gennaio, una fase più piovosa e fredda, soprattutto al Nord, dove dalla parte centrale della prossima settimana potrebbe arrivare la neve fino a quote di pianura: si tratta comunque di una tendenza che, a causa dei tanti giorni che ancora ci separano dall'evento, presenta un basso indice di affidabilità e andrà quindi confermata nei prossimi giorni.

Previsioni meteo per venerdì. Ampie schiarite al Nordovest e Sardegna. Ancora nuvole sul resto d’Italia: piogge sparse su quasi tutto il Centro (eccetto la Toscana), Campania, Puglia Meridionale, Calabria Tirrenica e Sicilia Occidentale, con nevicate sull’Appennino Centrale oltre 1000-1400 metri, a quote anche più basse in serata; solo al mattino qualche pioggia residua anche su Friuli, Venezia Giulia ed Emilia, con delle nevicate sulle Alpi Orientali oltre 500 metri. Temperature minime in calo al Nord, in crescita invece in gran parte del Centro-Sud; massime in calo su Arco Alpino e alto versante adriatico.

Previsioni meteo per sabato. Nuvole in tutta Italia, anche se non mancheranno gli sprazzi di tempo soleggiato, specie su Alpi e pianure del Nord; nel corso del giorno piogge isolate su Basso Lazio, Campania, Salento, Calabria, Sicilia e Sardegna. Temperature minime e massime quasi dappertutto in diminuzione.

Foto iStock/Getty Images