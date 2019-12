Venerdì forte perturbazione e rischio neve al Nord

È una settimana decisamente movimentata dal punto di vista del meteo, con una serie di perturbazioni che fino a venerdì investiranno l'Italia. Il peggioramento più intenso è però atteso a partire dalla notte tra giovedì e venerdì, quando sul nostro Paese è previsto l'impatto con la perturbazione numero 5 del mese, che sarà responsabile di una intensa fase di maltempo.



Le previsioni per le prossime ore.





Venerdì l’arrivo dell’intensa perturbazione numero 5 del mese determinerà un sensibile rinforzo dei venti su tutti mari (venti fino a tempestosi sulle Isole e al Sud) con rischio mareggiate sulle coste esposte. Questi venti apporteranno aria mite sule Isole e sulla Penisola, mentre al Nord temporaneamente il clima resterà freddo. Nel corso della giornata avremo probabili precipitazioni su tutte le regioni, più intense sui versanti occidentali e anche abbondanti sul Lazio, in Campania e in Calabria. Al Nord le precipitazioni saranno deboli ma potranno risultare nevose anche in pianura, in particolare al Nordovest. Intense nevicate solo nelle Alpi occidentali specie sulla Val D’Aosta e sulle zone di confine. Sabato il tempo tenderà a migliorare e saranno ampie le zone di cielo sereno ad eccezione del settore alpino, delle zone interne del Centro e della zona tra la Calabria tirrenica e il Nord della Sicilia. Sarà possibile qualche pioggia intorno allo stretto di Messina con anche delle nevicate sulle Alpi occidentali. A inizio giornata sarà possibile ancora qualche residua pioggia sulla Puglia meridionale con nevicate sulle zone di confine delle Alpi centrali oltre i 1600 metri ma rapida attenuazione Sarà un’altra giornata ventosa per venti di Maestrale fino a intensità di burrasca sui mari di Ponente specialmente nella prima parte del giorno. Temperature in rialzo, più sensibile sulle regioni settentrionali.

Foto Istock/Getty Images