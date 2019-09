Venerdì e sabato temporaneo miglioramento

Nelle giornate di venerdì e sabato una debole area di alta pressione favorirà generali condizioni di tempo più stabile, fatto salvo per una residua variabilità, venerdì, tra Calabria e Sicilia. Infine, tra domenica e lunedì si profila una nuova e più intensa fase di maltempo sull’Italia, per il passaggio di una perturbazione atlantica (n.7), che dovrebbe investire più direttamente le regioni centro-settentrionali. I venti caldi e umidi di Scirocco che la precedono favoriranno un rialzo delle temperature, anche sensibile al Centrosud.

Previsioni meteo per venerdì. Sulle regioni del Centro Nord tempo generalmente soleggiato, salvo una residua nuvolosità al mattino su val padana, fascia prealpina, Abruzzo, basso Lazio e Molise. Cielo da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso nelle restanti regioni: possibilità di rovesci e temporali isolati sulla Sicilia orientale e sulla bassa Calabria, in definitivo esaurimento in serata. Temperature: in calo quasi ovunque nei valori minimi; massime in calo al Sud, sulla Sicilia e, in forma più lieve, sulla Sardegna tirrenica; senza grandi variazioni altrove. Venti moderati nord orientali.

Previsioni meteo per sabato. Inizialmente tempo soleggiato in quasi tutte le regioni, solo su Isole maggiori e Piemonte occidentale avremo della nuvolosità sparsa e irregolare ma senza rischio di piogge. Nel corso del pomeriggio graduale aumento della nuvolosità determinata dalla parte più avanzata di una perturbazione: si tratterà di una nuvolosità alta e sottile che tenderà per lo più a velare il cielo e renderlo a tratti parzialmente nuvoloso. Tra la tarda serata e la notte è atteso un peggioramento nell’estremo Nordovest con l’arrivo delle prime piogge tra Valle D’Aosta, Piemonte e Liguria. Si rafforzerà lo Scirocco intorno alla Sardegna e nel Canale di Sicilia e risulterà fino a teso a fine giornata, mentre nel resto d’Italia si attenuerà il vento da Nord. Temperature in lieve rialzo sul versante adriatico, senza grandi variazioni nel resto d’Italia.

