Venerdì dal sapore primaverile, residua instabilità in Sardegna e in Sicilia

Il centro di bassa pressione che è andato a posizionarsi lungo le coste nord-africane, tra Tunisia e Algeria, anche nelle prossime ore continuerà a spingere nuvole e piogge in Sardegna e Sicilia, dove quindi il tempo rimarrà piuttosto perturbato.

Nel resto d’Italia invece il consolidarsi dell’alta pressione garantirà tempo stabile e soleggiato, con temperature in sensibile aumento e in generale al di sopra della norma. Nel weekend l’ulteriore espansione dell’alta pressione riporterà il bel tempo anche nelle Isole Maggiori, mentre le temperature, in crescita, si spingeranno quasi dappertutto su valori tipici di aprile-maggio.

Foto iStock/Getty Images

Previsioni meteo per venerdì. Ancora molte nuvole su Sicilia e Sardegna centro-meridionale, con la possibilità di piogge sparse anche a carattere di rovescio, specie al mattino. La situazione sarà piuttosto perturbata nel Canale di Sicilia con anche forti temporali. In serata i fenomeni cesseranno del tutto.

Tempo bello e soleggiato nel resto d’Italia. Ventoso sul Tirreno meridionale e intorno alle Isole maggiori a causa di moderati o tesi venti orientali. Venti in graduale attenuazione nel resto d’Italia. Temperature massime quasi dappertutto in ulteriore aumento e per lo più leggermente al di sopra della norma. Al Nord e sul versante tirrenico valori vicini ai 20 gradi.

Previsioni meteo per sabato. Sarà una giornata soleggiata con un cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni; da segnalare qualche annuvolamento in più, nelle ore centrali della giornata, nelle zone interne di Sicilia e Sardegna. Venti in attenuazione anche intorno alle Isole maggiori; in generale saranno deboli o del tutto assenti, con residui locali rinforzi soltanto su basso Adriatico, canale d’Otranto, Ionio e canale di Sardegna e Canale di Sicilia.

Le temperature saranno stazionarie o, al più, in ulteriore lieve aumento: massime al di sopra delle medie stagionali, specie al Centro-Nord, dove si potranno anche toccare punte di 22-23 gradi.