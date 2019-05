Venerdì breve tregua dal maltempo

Il vortice di bassa pressione che da giorni insiste sulla nostra penisola entro la prossima notte si sarà allontanato verso la Grecia. Venerdì il tempo migliorerà anche al Sud quindi gran parte dell’Italia vedrà una tregua. Una nuova perturbazione (la n. 7 di maggio) si affaccerà però al Nord portando un graduale peggioramento a iniziare da Piemonte, Valle D’Aosta e settore alpino. La perturbazione sarà accompagnata da un rinforzo dei venti di Scirocco sui mari di Ponente e quindi da un sensibile rialzo termico nelle regioni centro-meridionali. Sabato questa perturbazione sarà responsabile di una fase di maltempo che coinvolgerà quasi tutto il Centro-nord con piogge e temporali anche di forte intensità e nevicate sull'arco alpino oltre 1800-2000 metri. E’ atteso anche un calo delle temperature e un generale rinforzo dei venti.

Previsioni meteo per venerdì. Tempo stabile e soleggiato in gran parte del Centro-sud con più nubi dal pomeriggio in Toscana e Sardegna. Ampie schiarite al mattino anche in Lombardia ed Emilia Romagna nubi in aumento con il passare delle ore nel resto del Nord con le prime precipitazioni nel pomeriggio su Piemonte, valle D’Aosta e sulle Alpi, nevose solo oltre 2000 metri di quota. Tra sera e notte il peggioramento si estenderà al resto del Nord, tranne le coste adriatiche, alla Toscana all’Umbria e al Lazio con fenomeni più intensi in Piemonte. Temperature in ulteriore aumento e vicine alle medie stagionali tranne al Nordovest. Venti di Scirocco sui mari di Ponente, forti sulla Sardegna.

Previsioni meteo per sabato. Maltempo in gran parte del Centro-nord con piogge anche intense e insistenti soprattutto sulle regioni settentrionali, possibili temporali al mattino sul medio versante tirrenico e successivamente anche nelle zone interne del Centro, in Emilia e in Triveneto con quota neve sulle Alpi dai 1600 metri su quelle occidentali fino ai 2000 metri in Alto Adige. Cielo in prevalenza nuvoloso anche al Sud e nelle Isole con rovesci isolati possibili in Sardegna e in Campania. Temperature in calo nelle zone interessate dal peggioramento, ventoso per venti di Maestrale sulla Sardegna, meridionali sui restanti mari, da est in Val Padana.

Foto iStock/Getty Images