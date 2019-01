Venerdì ancora maltempo al Centro-Sud

La fase di maltempo proseguirà fino a venerdì sulle regioni centrali adriatiche e al Sud, con neve a quote ancora più basse, specie sul medio Adriatico. Anche il freddo raggiungerà il suo l’apice nella giornata di venerdì, con un ulteriore calo delle temperature in tutta l’Italia, mentre nel fine settimana si conferma un graduale rialzo termico. Sabato qualche pioggia insisterà solo sul nord della Sicilia, ma i venti settentrionali soffieranno ancora intensi al Sud e sulle Isole. Per domenica si profila l’arrivo di una nuova perturbazione che porterà piogge e temporali su Lazio, Campania, Calabria e Isole, con delle nevicate oltre 700/1000 metri nell’Appennino centro-meridionale. Nevicherà anche sui versanti nord delle Alpi, mentre nel resto del Nord le precipitazioni resteranno assenti almeno fino a metà mese, se non oltre, aggravando la siccità.

Previsioni meteo per venerdì. Venerdì tempo in prevalenza soleggiato al Nord, regioni centrali tirreniche, Umbria, coste campane e Sardegna. Ancora nuvoloso nelle altre regioni con precipitazioni sparse su Marche meridionali, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e settori tirrenico e orientale della Sicilia. Neve a quote molto basse sul medio e basso Adriatico, al mattino fino in pianura su Marche e Abruzzo. Neve oltre 500-700 metri su Calabria e Sicilia. Temperature in ulteriore calo, con minime sottozero al Centro-Nord e massime pomeridiane inferiori alle medie stagionali sulle regioni centrali adriatiche e al Sud. Venti moderati settentrionali al Centro-Sud, deboli al Nord. La nostra previsione per venerdì ha un Indice di Affidabilità alto al Nord (IdA 90), medio al Centro-Sud (IdA 75).



Previsioni meteo per sabato. Sabato moderata nuvolosità su Molise, Puglia, Basilicata e Sicilia, con qualche pioggia nel nord dell’isola. Un po’ di nubi anche nel resto del Sud, in Sardegna, nel medio Adriatico e sulle Alpi centro-orientali. Prevalenza di sole altrove. Nella notte peggiora con delle piogge in Sardegna e nelle regioni centrali tirreniche; torna le neve sulle Alpi di confine. Freddo al mattino soprattutto al Centro-Nord; temperature massime in rialzo, tranne all’estremo Sud. Ventoso per Tramontana o Maestrale al Sud e Isole; venti moderati anche sulle Alpi.

Foto iStock/Getty Images