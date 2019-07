Veloce perturbazione in transito al Nord

In questa seconda parte della settimana un debole campo di alta pressione garantirà tempo prevalentemente soleggiato, con temperature in rialzo, a parte un po’ di instabilità che interesserà il Nord nelle prossime ore a causa del transito della coda di una perturbazione (n.6 di luglio). A partire da domenica l’anticiclone africano inizierà ad espandersi verso il Mediterraneo e sopra l’Europa centro-occidentale dando avvio ad una nuova ondata di caldo. La prima parte della prossima settimana sarà quindi caratterizzata da tempo stabile e da temperature decisamente superiori alla media, in particolare sulle regioni centro-settentrionali. Secondo le ultime elaborazioni a lungo termine, questa nuova ondata di caldo non sembrerebbe raggiungere i livelli di quella eccezionale di fine giugno e non dovrebbe durare molto a lungo.

Previsioni meteo per giovedì. Al Centro-Sud e sulle Isole cielo in prevalenza poco nuvoloso, fatto salvo per il passaggio di una modesta nuvolosità. Lungo l’Appennino non è escluso qualche breve e sporadico rovescio pomeridiano. Al Nord cielo parzialmente nuvoloso. Nel corso della giornata possibili rovesci e temporali isolati non solo sulle zone montuose ma in maniera sporadica anche sulle pianure, principalmente tra Lombardia, Veneto ed Emilia. Temperature in leggero calo al Nord; valori in generale vicini alla norma. Venti per lo più deboli.

Previsioni meteo per venerdì. Tempo prevalentemente soleggiato a parte un po’ di nuvole sulle regioni settentrionali e nel pomeriggio anche nelle zone interne della Penisola. Durante le ore più calde ci sarà la possibilità di isolati temporali lungo le Alpi e l’Appennino. Non è esclusa la persistenza di qualche isolato rovescio sulle Alpi anche in serata. Temperature stazionarie o in leggero rialzo con valori ancora intorno alla media. Venti in generale deboli e a regime di brezza.



Foto iStock/Getty images