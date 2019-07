Ultima parte della settimana con instabilità solo in montagna

Ultima parte della settimana con l’alta pressione in graduale consolidamento sul Mediterraneo occidentale, fino a lambire anche l’Italia: le giornate saranno quindi prevalentemente soleggiate, a parte qualche temporale pomeridiano sulle Alpi, con temperature in crescita ma ancora in generale vicine ai valori normali attesi per questo periodo. Da lunedì l’alta pressione di matrice africana si espanderà con maggior decisione anche su Mediterraneo centrale (inclusa l’Italia) ed Europa centro-occidentale, dando avvio a una nuova ondata di caldo intenso. La prima parte della prossima settimana sarà quindi caratterizzata da tempo stabile e da temperature decisamente superiori alla media, in particolare sulle regioni centrali e settentrionali. Secondo le ultime elaborazioni a lungo termine, questa nuova ondata di caldo non sembrerebbe raggiungere i livelli di quella eccezionale di fine giugno e non dovrebbe durare molto a lungo.

Previsioni meteo per venerdì. Al mattino bello quasi ovunque, con un po’ di nuvole innocue solo al Nord-Est. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità su Alpi e zone appenniniche, con isolati rovesci e temporali; in generale soleggiato altrove. Temperature stazionarie o in leggero aumento, vicine alla norma. Venti in generale deboli e a regime di brezza.

Previsioni meteo per sabato. Un po’ di nuvole sulle zone alpine, dove nel pomeriggio si formerà anche qualche temporale; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto d’Italia. Temperature massime quasi ovunque in lieve aumento e in generale comprese tra 28 e 32 gradi, con qualche punta di 33 gradi al Nord.

Foto iStock/Getty images