Ultima parte della settimana col ritorno dell'alta pressione

Lunedì la perturbazione n. 3 del mese attraverserà velocemente l’Italia: nel pomeriggio sarà ancora attiva all’estremo Sud e in Sicilia. La perturbazione è seguita da correnti fresche che determineranno un sensibile calo delle temperature. Martedì, invece, è previsto un generale miglioramento del tempo, con la perturbazione che, oramai in allontanamento, si limiterà a portare ancora qualche rovescio sulla Sicilia orientale e sulla bassa Calabria.



Le previsioni per le prossime ore.

Mercoledì al Nord cielo da nuvoloso a coperto sin dal mattino, con piogge sparse più probabili da metà giornata. Nella notte tendenza a miglioramento a partire da ovest. Su Puglia meridionale, Calabria e Sicilia nuvolosità variabile, con alcune brevi piogge o locali rovesci nei settori ionici. Nel resto del Paese cielo sereno o poco nuvoloso, ma con nubi in aumento dal pomeriggio sulla Toscana. Temperature: minime in calo al Sud; massime in diminuzione al Nordovest, in ulteriore aumento su Sardegna, regioni centrali adriatiche e meridionali dove si potrebbero anche superare i 25 gradi. Venti: moderati o tesi di Scirocco su mare Adriatico, mar Ionio e Canale di Sicilia. Nella giornata di giovedì la perturbazione n. 4 si allontanerà dall’Italia muovendosi verso la penisola balcanica. La sua coda scivolerà lungo la penisola, ma con scarsi effetti, essenzialmente limitati a Calabria e Sicilia orientale (si tratta di una evoluzione ancora incerta). Alle sue spalle si profila una rimonta più decisa dell’alta pressione di matrice sub-tropicale e una fase di tempo ovunque stabile e soleggiato che dovrebbe accompagnarci almeno fino al fine settimana. La massa d’aria calda ad essa associata, risalendo verso l’Europa meridionale e l’Italia, favorirà un generale rialzo delle temperature, più sensibile tra sabato e domenica con valori al di sopra della media stagionale e un clima decisamente mite, soprattutto al Centro-Sud.

