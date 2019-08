Ultima domenica di agosto con rischio di temporali pomeridiani in montagna

L'ultima domenica di agosto sarà caratterizzata dall'instabilità atmosferica per l'insistenza a sull'Italia di una debole area di bassa pressione. L'attività temporalesca alimentata da questa depressione sarà più accentuata nelle ore pomeridiane e nelle aree montuose del Nord e di quelle interne delle regioni centro-meridionali, ma non si escludono sconfinamenti verso alcuni tratti costieri e di pianura.

Lunedì in molte regioni insisterà l’instabilità, seppur attenuata; martedì sarà invece una giornata con tempo più stabile, con un netto calo del rischio di temporali.



Nella seconda parte della settimana, però, un altro vortice di bassa pressione riporterà condizioni di instabilità sulla nostra Penisola. Dal punto di vista termico, nessuna altra ondata di calore in vista: il mese di agosto si concluderà con un caldo estivo nella norma o poco al di sopra.

Previsioni meteo per domenica. Dopo una mattinata con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, da metà giornata l’instabilità sarà di nuovo in aumento con lo sviluppo di rovesci e temporali sulle zone montuose (in particolare Alpi centro-orientali e Appennino), nelle zone interne del Centro-Sud e della Sardegna. Qualche temporale isolato potrebbe spingersi fino sulle coste, in particolare in Liguria e nel Lazio. In serata tendenza ad un generale miglioramento. Temperature senza grosse variazioni, con valori quasi ovunque compresi tra 28 e 33 gradi. Venti per lo più deboli e mari poco mossi.

Previsioni meteo per lunedì. La giornata inizierà con cielo sereno e poco nuvoloso in quasi tutto il nostro Paese; nel pomeriggio l’instabilità, seppure più attenuata, favorirà ancora lo sviluppo di temporali sparsi su Alpi, Prealpi e lungo la dorsale appenninica e, in misura più limitata, nelle restanti zone interne del Centro-Sud. Temperature stabili o in lieve rialzo con valori quasi ovunque oltre la norma. Venti in prevalenza deboli.

Foto iStock/Getty Images