Tutta Italia sotto la pioggia: vortice ciclonico in azione

Il centro di bassa pressione oggi stazionerà per gran parte del giorno nei pressi del Mar Tirreno, dando origine a nubi e piogge su tutte le regioni italiane. Martedì questa circolazione ciclonica si allontanerà molto lentamente verso est, ma sarà seguita a ruota da una perturbazione a carattere di fronte freddo in avvicinamento dalla Francia alle nord-ovest italiano. Il passaggio di questo fronte determinerà lo sviluppo di rovesci temporaleschi che potranno essere anche forti in valle padana e sul Nordest. Nelle giornate successive l’instabilità si propagherà alle regioni peninsulari, mentre, in particolare da giovedì, l’anticiclone delle Azzorre apporterà qualche giornata di tempo stabile e soleggiato sul nord del Paese.

Previsioni meteo per lunedì. Tempo perturbato su gran parte del Paese. Piogge diffuse su quasi tutte le regioni, meno insistenti su Piemonte, Ponente Ligure, Marche, Salento e Alto Adige. I fenomeni potranno risultare anche a carattere temporalesco nel Lazio e al Sud e nelle Isole Maggiori. Temperature massime in calo al Nord. Venti in prevalenza di moderata intensità su Liguria, Emilia e al Centro Sud, fino a localmente forti su Puglia, alto Ionio e Canale di Sardegna.

Previsioni meteo per martedì. Al mattino cielo in prevalenza nuvoloso, con qualche schiarita sull'estremo Nordovest; piogge isolate sul Friuli, sulle Alpi centro orientali, sul Lazio e nelle zone interne del resto del Centro; piogge o rovesci sparsi lungo il basso Tirreno e sui rilievi della Sicilia. Nel pomeriggio rovesci o temporali isolati nelle zone interne del Centro Sud e sulla Puglia; rovesci e temporali sulle aree alpine e in Piemonte. Tra sera e notte i temporali, localmente forti, si svilupperanno sul settore centro orientale della valle padana, coinvolgendo anche Liguria e Nordest. Temperature; minime stazionarie, massime in aumento. Giornata ventosa sulle isole e sui mari meridionali.

