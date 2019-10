Tregua dal maltempo, ma sarà molto breve

Nelle prossime ore tempo in miglioramento anche all'estremo Sud: la prima perturbazione di ottobre si allontana definitivamente dall'Italia. Nel frattempo l’avvicinarsi di un’altra perturbazione porterà un graduale aumento della nuvolosità al Nord e, dalla sera, anche al Centro e in Sardegna, ma con poche piogge di rilievo.

Questa perturbazione, la numero 2 del mese, è ciò che resta del ciclone tropicale “Lorenzo”, ma i suoi effetti sull'Italia saranno limitati a passaggi nuvolosi e a qualche pioggia: nella giornata di sabato attraverserà molto rapidamente il Centro-Sud, con piogge che riguarderanno soprattutto le regioni meridionali; domenica invece porterà un po’ di instabilità per lo più concentrata su regioni adriatiche ed estremo Sud.

Previsioni meteo per venerdì. Al mattino cielo nuvoloso in Liguria e su gran parte del Veneto, ma senza piogge; nuvolosità sparsa a carattere irregolare su Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e nord della Sicilia, con ancora la possibilità di isolate e brevi piogge su puglia meridionale, sud della Calabria e nord-est della Sicilia. Prevalenza di cielo sereno nel resto d’Italia.

Nel pomeriggio nuvolosità in aumento al Nord, in Toscana e sui settori settentrionali di Umbria e Marche, con qualche pioggia in Valle d’Aosta. Nel resto d’Italia tempo in gran parte soleggiato, salvo ancora un po’ di nubi sparse all'estremo Sud. In serata prevalenza di nuvole su Centro-Nord e Sardegna, ma con tempo sostanzialmente asciutto. Al Sud cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature in ulteriore lieve calo al Nord, al Sud e nelle Isole, in lieve aumento nelle regioni centrali. Valori massimi in generale tra 18 e 23 gradi, con picchi fino a 26-27 gradi sulla Sicilia orientale e nei settori tirrenici e meridionali della Sardegna. Venti moderati o tesi di Maestrale al Centro-Sud.

Previsioni meteo per sabato. Tempo bello in quasi tutto il Nord, fatta eccezione per un po’ di nuvole e qualche isolata e debole pioggia sulle zone alpine di confine dell’Alto Adige. Alternanza tra sole e nuvole nel resto d’Italia: al mattino qualche pioggia sarà possibile tra Toscana e Appennino emiliano, in Sardegna e tra basso Lazio e Campania.

Nel pomeriggio qualche pioggia si concentrerà essenzialmente al Sud, più che altro tra Campania meridionale e Calabria tirrenica. Venti moderati o tesi di Maestrale in Sardegna, e da ovest tra Tirreno e Sicilia; Temperature massime in leggero rialzo in gran parte del Paese; in particolare si attenua il freddo mattutino nelle regioni centrali.