Tregua dal caldo intenso

Dopo il caldo record di questi ultimi giorni, nel weekend si tornerà su livelli di caldo più sopportabili. L’Anticiclone Nord-Africano continuerà a proteggere il nostro Paese dall'arrivo delle perturbazioni atlantiche ma sposterà ulteriormente il suo asse verso l’Europa occidentale: temperature eccezionali continueranno a registrarsi in Francia, ma si toccheranno anche in Spagna, nazione che finora era stata interessata solo marginalmente dalla massa d’aria rovente arrivata dal Sahara.

Questa evoluzione dell’anticiclone permetterà l’arrivo dai Balcani di deboli correnti orientali meno calde e più secche. Le temperature resteranno su valori superiori alle medie climatiche ma solo localmente si toccheranno valori intorno ai 35 gradi. Ad inizio settimana il caldo tenderà temporaneamente ad intensificarsi e in molte località si tornerà a superare la soglia dei 35 gradi, anche all'estremo Sud.

Previsioni meteo per sabato. Domani il tempo sarà ancora soleggiato, con solo poche nubi sparse al mattino al Nord-Ovest e in Sicilia; nel pomeriggio nuvolosità significativa soltanto sulle Alpi occidentali e sulle Prealpi lombarde.

Temperature in lieve calo nei valori minimi in gran parte delle regioni, massime anch'esse in diminuzione di 2-4 gradi, con valori che però saranno ancora superiori alla norma e quasi ovunque compresi tra i 30 e i 35 gradi. Venti moderati settentrionali su Puglia e Ionio, ventilato anche al Centro-Nord.

Previsioni meteo per domenica. Il sole prevarrà ancora sull'Italia, fatta eccezione per un po’ di nuvolosità in sviluppo nelle ore pomeridiane sull'arco alpino con anche la possibilità di qualche acquazzone o breve temporale, più probabile sulle Alpi occidentali del Piemonte.

Venti deboli o assenti, salvo locali rinforzi di brezza nelle ore centrali della giornata lungo i litorali. Mari in prevalenza poco mossi, localmente ancora un po’ mossi il basso Adriatico e lo Ionio. Il caldo sarà moderato sull'Italia, con temperature massime pomeridiane per lo più tra 29 e 33°C, ma con locali punte intorno ai 35 su Nord, Sardegna, regioni centrali tirreniche.