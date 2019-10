Tre giorni di maltempo al Nord: rischio forti nubifragi su Liguria e alto Piemonte

Prosegue la fase di maltempo al Nord, specie al Nord-Ovest a causa dell’arrivo di un’altra perturbazione (la numero 7 del mese), la quale, molto più attiva, determinerà un ulteriore peggioramento, con piogge che diverranno sempre più diffuse e intense, capaci di coinvolgere anche parte del Nord-Est e l’alta Toscana. In alcune zone l'ondata di maltempo risulterà piuttosto intensa: in particolare al Nord-Ovest le piogge insisteranno fino a lunedì sotto forma anche di rovesci e temporali a tratti di forte intensità. Attenzione soprattutto alla Liguria dove nei settori centrali entro lunedì, oltre alle piogge già cadute nelle ultime ore, si aggiungeranno accumuli significativi. Nel resto del Paese, invece, il tempo rimarrà asciutto e nel complesso ben soleggiato grazie ad un promontorio di alta pressione, con temperature ben oltre la norma e locali picchi vicini ai 30 gradi, specie in Sardegna.

Previsioni meteo per domenica. Molte nubi e precipitazioni sparse al Nord-Ovest, dove saranno possibili anche rovesci e temporali localmente intensi, ancora una volta soprattutto su alto Piemonte e Liguria. Un po’ di nuvole anche sulle Alpi orientali e in Toscana ma con rischio più basso di pioggia. Solo in serata l'alta Toscana potrebbe essere raggiunta dai temporali. Nel resto dell’Italia tempo in prevalenza soleggiato. Temperature in generale aumento, con valori quasi ovunque oltre la media, fino a picchi vicini ai 30 gradi soprattutto in Sardegna. Ventoso per Scirocco specie sui mari di Ponente.

Previsioni meteo per lunedì. Il maltempo insisterà sulle regioni di Nord-Ovest con piogge a carattere di rovescio o temporale che potranno di nuovo essere localmente intense. Un po’ di nuvole sulle regioni di Nord-Est e in Toscana, ancora una volta con rischio più ridotto di precipitazioni specie a inizio giornata. Prevalenza di tempo stabile nel resto del Paese con ampie schiarite e temperature decisamente miti fino a 24-26 gradi al Nord-Est e al Centro-Sud, ma con picchi intorno ai 28 gradi sulle Isole. Tendenza a una parziale attenuazione dei venti di Scirocco.

