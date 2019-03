Tra venerdì sera e sabato debole perturbazione

L’inverno meteorologico si è concluso giovedì con valori tipici di inizio maggio e temperature massime fino a 10 gradi oltre le medie stagionali al Centro-Nord. Tra oggi e sabato ci attende un parziale peggioramento del tempo con la perturbazione n.1 di marzo che farà sentire i suoi effetti soprattutto tra la fine della giornata e la prima parte di sabato sul medio versante Adriatico e sulle regioni meridionali. Seguirà un miglioramento del tempo domenica. Le temperature nei prossimi giorni tenderanno leggermente a calare, pur mantenendosi in molti casi oltre le medie climatiche.

Previsioni meteo per venerdì. Un po’ di nuvolosità sparsa e irregolare, localmente anche compatta, su Liguria, regioni del versante tirrenico, Sicilia sud-occidentale, ovest Sardegna e settori alpini. Deboli nevicate sulle Alpi di confine, più probabili in Val d’Aosta, oltre i 1200-1500 metri di quota. Nuvolosità variabile, con ampie schiarite al mattino e poi in serata, nel Nordest con qualche locale rovescio di pioggia possibile tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nel resto del Paese tempo in prevalenza soleggiato. In serata peggiora al Centro e sul basso settore tirrenico. Temperature in lieve aumento all'estremo Sud, in diminuzione nel resto d’Italia. Venti moderati o forti di Maestrale in Sardegna e nel canale di Sicilia, Foehn su Valle d’Aosta, Piemonte e nord-ovest della Lombardia.

Previsioni meteo per sabato. Al mattino precipitazioni residue su Puglia, Lucania , Calabria, con la possibilità di qualche rovescio o temporale su nord della Sicilia, nel reggino e nel Salento in successivo esaurimento. Prevalenza di sole nel resto del Paese, con qualche nebbia in dissolvimento su pianura veneta e polesine. Nel pomeriggio tempo abbastanza soleggiato sull'insieme del Paese: da segnalare qualche residuo addensamento al Sud e il passaggio di nuvole a quote medio-alte sulle regioni centro-settentrionali. Le temperature massime saranno in diminuzione in Abruzzo, Molise, regioni meridionali e pianure del Nord-Ovest. Venti moderati o localmente forti, settentrionali al Sud e sulle Isole; rinforzi di Maestrale sul mare di Sardegna e sul canale di Sicilia.

