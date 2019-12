Tra venerdì e sabato forte maltempo: rischio nubifragi e abbondanti nevicate sulle Alpi

Nelle prossime ore una nuova e più intensa perturbazione investirà l’Italia ed entro sabato riporterà la pioggia su gran parte d’Italia. Oggi (venerdì) pioverà quindi su tutto il Nord, medio versante tirrenico e Sardegna, con piogge che saranno anche forti, soprattutto al Nordovest, mentre sulle Alpi cadrà abbondante la neve, ma solo a quote elevate. La perturbazione sarà anche accompagnata da venti forti e i mari saranno agitati. Per la giornata di oggi (venerdì 20 dicembre) la Protezione Civile ha emesso Allerta rossa in Liguria per rischio idrogeologico. Nelle prossime ore, in particolare, sono previsti 100-150 mm di pioggia in Liguria, alta Toscana e fino a 80-100 tra alto Piemonte e Lombardia. Tempesta di vento (oltre i 90-100 km/h) in Liguria, Toscana, Lazio, sulle Alpi di confine e lungo l’Appennino e su Isole. Sabato la perturbazione sarà ancora attiva sull’Italia nella prima parte della giornata; successivamente abbandonerà la penisola, favorendo un parziale e temporaneo miglioramento. Alla fine di sabato, infatti, un’altra perturbazione atlantica (la n. 8 di dicembre) investirà l’Italia a partire dal Nord, dalle regioni tirreniche e dalla Sardegna, accompagnata, nella giornata di domenica, da un sensibile rinforzo dei venti occidentali, che potrebbero raggiungere intensità di burrasca, a tratti anche di tempesta (raffiche anche superiori a 100 km/h). Giungono però conferme circa una prima parte della prossima settimana decisamente più tranquilla: l’espansione da ovest di un campo di alta pressione verso il Mediterraneo centrale consentirà, fino al giorno di Natale, un tempo ovunque più stabile, senza piogge o nevicate sull’Italia (salvo lungo le creste alpine di confine) e con molto più spazio per il sole. Dal punto di vista termico, poche variazioni rilevanti fino alla Vigilia di Natale, con ancora un clima relativamente mite per il periodo. Un progressivo raffreddamento potrebbe farsi strada a partire dal giorno di Natale, ma si tratta ancora di ipotesi: i prossimi aggiornamenti ci permetteranno di essere più precisi.

Previsioni meteo per venerdì. Venerdì nuvole in gran parte d’Italia, con pochi sprazzi di sole confinati all’estremo Sud. Nel corso del giorno piogge su tutto il Nord, Toscana, Lazio e Sardegna, anche di forte intensità su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria; abbondanti nevicate sulle zone alpine al di sopra di 1500-1800 metri. Temperature massime senza variazioni di rilievo e ancora al di sopra della norma. Venti meridionali in intensificazione, anche forti soprattutto sui mari di ponente. La nostra previsione per venerdì ha un Indice di Affidabilità medio (IdA 75-85).

Previsioni meteo per sabato. Sabato graduali schiarite al Nord. Ancora nuvole sul resto del Paese: piogge sparse su regioni centrali tirreniche, Sud e Isole, solo al mattino anche sul medio versante adriatico; temporali e piogge a tratti intense sul versante tirrenico. Temperature con poche variazioni, ancora al di sopra della norma.

Foto Istock/Getty Images