Tra venerdì e sabato forte maltempo con rischio nubifragi

Continuano a soffiare venti di Scirocco e questo afflusso di masse d’aria molto miti provenienti dal Nord Africa ha riportato le temperature al di sopra della norma (anche di 6-8 gradi oltre le medie stagionali), in modo più sensibile al Centro-Sud e nelle Isole. Se da un lato il clima risulterà insolitamente tiepido per il periodo, dall’altro gli intensi e umidi venti umidi di Scirocco apporteranno condizioni di tempo autunnale al Nord, con giornate spesso grigie e occasioni per piogge più insistenti soprattutto sul Nord-Ovest.



Le previsioni per le prossime ore



Foto Istock/Getty Images



Giovedì al Nord cielo molto nuvoloso o coperto, con precipitazioni più probabili su regioni di Nord-Ovest, Trentino, Veneto orientale e Friuli Venezia Giulia. Neve sulle Alpi a quote elevate (1700-1800 metri). Al Centro-Sud nuvolosità molto più variabile e intercalata di tanto in tanto da alcune schiarite. A rischio di piogge, locali rovesci o brevi temporali saranno le regioni tirreniche e quelle meridionali peninsulari, più occasionalmente il sud della Sicilia e la Sardegna, ma destinate in generale a esaurirsi dalla sera. Temperature massime in lieve calo in Emilia Romagna, nelle regioni peninsulari e sulle Isole, ma ancora superiori alla norma. Venti moderati o forti di Scirocco sui mari Adriatico e Ionio e in Puglia. Tra venerdì e sabato è atteso il passaggio di un’altra e più intensa perturbazione atlantica (la n.7 di dicembre) responsabile di una violenta ondata di maltempo sull’Italia. Venerdì, in particolare, saranno coinvolte soprattutto le regioni settentrionali, la Toscana e la Sardegna. Tra la fine di venerdì e la giornata di sabato sarà il turno di quelle centro-meridionali. I modelli a nostra disposizione confermano il rischio di precipitazioni molto abbondanti e possibili nubifragi dapprima su Liguria, Piemonte, nord della Lombardia e della Toscana, in seguito anche su Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, regioni centrali tirreniche e Campania. Su Alpi e Prealpi la neve cadrà copiosa ma al di sopra dei 1400-1700 metri. Il tutto sarà accompagnato da un’intensa ventilazione meridionale. Dal punto di vista termico, il freddo resterà ben lontano dall’Italia ancora per diversi giorni: le temperature infatti si manterranno al di sopra della norma con buona probabilità fino a Natale.