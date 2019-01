Tra venerdì e sabato apice del freddo

Venerdì apice del freddo e ancora nevicate fino a bassa quota sul versante adriatico della Penisola per l’insistente presenza di un vortice di bassa pressione che, posizionato sulle nostre regioni meridionali, continua a richiamare correnti gelide dai Balcani. Sabato tendenza a un miglioramento, ma con la persistenza di una intensa e fredda ventilazione settentrionale al Sud e sulla Sicilia. Per domenica si conferma l’arrivo di una nuova perturbazione al Centro-Sud e sulle Isole con effetti soprattutto al Sud e sulla Sicilia. In gran parte del Nord le precipitazioni resteranno assenti almeno fino a metà mese, se non oltre, aggravando la siccità.

Previsioni meteo per venerdì. Prevalenza di tempo bello al Nord e regioni centrali tirreniche. Nuvole sul resto d’Italia: deboli nevicate fino a quote molto basse su Marche meridionali, Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale. Piogge isolate sul resto della Puglia, su Calabria e nord della Sicilia, con neve nell’interno fino a quote collinari. In serata passaggio di velature sulle regioni settentrionali. Temperature in ulteriore calo, più sensibile al Nord, con massime pomeridiane inferiori alle medie stagionali sulle regioni centrali adriatiche e al Sud. Venti moderati settentrionali al Centro-Sud, deboli al Nord. La nostra previsione per venerdì ha un Indice di Affidabilità alto al Nord (IdA 90), medio al Centro-Sud (IdA 75-80).



Per la giornata di venerdì 11 gennaio la Protezione Civile ha emesso le seguenti Allerta:



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Molise: Litoranea Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Abruzzo: Bacino del Pescara, Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacino Alto del Sangro, Marsica Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico

Previsioni meteo per sabato. Sabato moderata nuvolosità su Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con qualche pioggia residua nel nord e ovest dell’isola. Nel resto del Paese tempo in prevalenza soleggiato, salvo il passaggio di nuvolosità ad alta quota all’estremo Nord-Est. In serata e nella notte nuvolosità in aumento al Centro-Nord e sulla Sardegna con qualche fiocco di neve lungo le Alpi centro-orientali di confine. Temperature minime in ulteriore diminuzione ovunque con valori all’alba diffusamente sotto lo zero: fino a -5°C/-6°C nelle zone di pianura e di valle del Centro-Nord. Massime in lieve rialzo al Centro-Nord e sulla Sardegna, con valori nella norma o di poco al di sotto. Venti moderati o tesi di Tramontana al Sud e in Sicilia.

Foto iStock/Getty Images