Tra Santo Stefano e gli ultimi giorni dell'anno ancora tempo stabile

Le feste natalizie saranno caratterizzate da un generale miglioramento del tempo: l’alta pressione si sta allungando verso la nostra Penisola, occupando parzialmente l’Italia, e così sarà anche a Natale e Santo Stefano. Ci attendono quindi giornate con prevalenza di sole e temperature che, nonostante una leggera flessione al Centro-nord, resteranno al di sopra della media; in particolare anche nelle ore notturne sarà poco probabile scendere sottozero alle basse quote. Attenzione al pericolo valanghe: su una scala da 1 a 5, rischio di grado 3 (marcato) su gran parte dell’arco alpino, localmente di grado 4 (forte) sui rilievi della Valle d’Aosta, dove negli ultimi giorni è stata più intensa la ventilazione.



Le previsioni per le prossime ore.

Foto iStock/Getty Images

Anche la giornata di Santo Stefano vedrà condizioni di tempo stabile sull’Italia, fatta eccezione per nuvolosità e qualche debole precipitazione al mattino su Abruzzo, Molise e Salento, con nevicate intorno ai 1000 metri sui rilievi abruzzesi. Nubi sparse anche tra bassa Calabria e nord della Sicilia, sereno altrove ma con il passaggio di strati di nubi alte nella seconda parte della giornata al Nord, in trasferimento verso sera sulle regioni centrali. Da segnalare qualche banco di nebbia al mattino tra basso Veneto ed Emilia. Venti settentrionali sul medio Adriatico e al Sud, dove è previsto anche un calo delle temperature. Insiste il Maestrale con debole o moderata intensità nei canali delle Isole. Temperature in calo anche al Nord, con valori minimi prossimi allo zero in pianura, e massime intorno comprese tra 8 e 11 gradi al Nord. Le attuali proiezioni modellistiche a nostra disposizione confermano, per il periodo compreso tra Santo Stefano e gli ultimi giorni dell’anno, una prosecuzione della fase di stabilità atmosferica, quindi un tempo prevalentemente soleggiato, senza piogge o nevicate, soprattutto sulle regioni settentrionali e occidentali della Penisola, maggiormente protette da un vasto e robusto anticiclone con baricentro tra Francia e Penisola Iberica. Le regioni di Nord-Est, quelle adriatiche e quelle meridionali diverranno maggiormente esposte a venti più freddi di Tramontana che andranno intensificandosi nel corso del prossimo fine settimana, portando un deciso calo termico su queste regioni. Le correnti settentrionali manterranno la presenza di nubi e sporadiche precipitazioni nevose sui versanti alpini più settentrionali, in particolare nella giornata di venerdì, quando un po’ di instabilità potrebbe interessare localmente anche il settore tirrenico tra il Lazio e la Campania.