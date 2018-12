Tra San Silvestro e Capodanno peggiora al Sud

In questa ultima parte della settimana non sono previsti sensibili cambiamenti della situazione meteo: i prossimi giorni saranno perciò ancora caratterizzati da assenza di piogge e di neve, scarsa ventilazione e un clima poco freddo, mentre nelle grandi città del Nord peggiorerà gradualmente la qualità dell’aria a causa dell’accumulo di sostanze inquinanti. Le temperature quindi rimarranno al di sopra della norma, specialmente in montagna e nelle aree soleggiate, dove il clima sarà tutt’altro che invernale. Nella seconda parte di domenica probabile peggioramento del tempo sulle regioni meridionali a causa dell’arrivo di un nucleo di aria fredda e instabile dai Balcani. Un secondo, altrettanto veloce, ma più intenso peggioramento del tempo è atteso al Sud e, marginalmente sulle regioni centrali adriatiche, tra la seconda parte di lunedì 31 dicembre e le prime ore di Capodanno. In questa parte del Paese le temperature caleranno sensibilmente e il freddo verrà accentuato da un’intensa ventilazione settentrionale.

Previsioni meteo per venerdì. Cielo irregolarmente nuvoloso al Nord per il passaggio di un debole sistema nuvoloso. Le nubi saranno presenti anche su Toscana, Umbria, alto Lazio, Salento, bassa Calabria e nord Sardegna, anche in queste zone senza rischio di piogge. Soleggiato con cieli sereni o al più poco nuvolosi nel resto d’Italia. Anche nelle ore pomeridiane persistenza di nebbie o foschie nella parte centrale della Val Padana e su parte delle coste adriatiche tra Veneto, Emilia e Friuli Venezia Giulia.Temperature massime senza grandi variazioni con valori fino a 15-16 °C al Sud e nelle Isole. Venti in generale deboli o molto deboli con mari calmi o poco mossi. La nostra previsione per venerdì ha un Indice di Affidabilità medio-alto (IdA tra 75 e 90).

Previsioni meteo per sabato. Un po’ di nuvolosità irregolare su nord ed ovest della Sardegna, lungo le coste di Abruzzo e Molise, in Puglia, bassa Calabria e Sicilia tirrenica. Al Centro-Sud da segnalare anche qualche sottile velatura in transito. Al Nord cielo in prevalenza sereno ma con la presenza di nebbie dense e fitte sulla Valle Padana e sulle coste dell’alto Adriatico, in parziale diradamento nelle ore centrali del giorno. Temperature minime in lieve calo al Nord con locali, deboli gelate. Clima diurno mite per il periodo con temperature quasi ovunque nella norma o leggermente sopra. Venti moderati settentrionali su basso Adriatico, Puglia e alto Ionio, deboli o molto deboli altrove.