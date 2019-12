Tra oggi e domani perturbazione n.7

domani riporterà la pioggia su gran parte d’Italia. In particolare sono attese piogge diffuse al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna, mentre sabato pioverà su gran parte del Centro-Sud. Le piogge saranno anche forti soprattutto al Nord-Ovest e accompagnate da copiose nevicate sulle zone alpine, ma solo a quote medio-alte, venti forti e mari agitati. Domenica è previsto l’arrivo di un’altra perturbazione, con nuove piogge soprattutto sulle regioni tirreniche, prima di un generale miglioramento del tempo atteso per le festività natalizie. Una nuova e più intensa perturbazione entroriporterà. In particolare sono attese piogge diffuse al Nord,, mentre sabato pioverà su gran parte del Centro-Sud. Le piogge saranno anche forti soprattutto ale accompagnate da copiose nevicate sulle zone alpine, ma solo a quote medio-alte, venti forti e mari agitati.è previsto l’arrivo di un’altra perturbazione, con nuove piogge soprattutto sulle regioni tirreniche, prima di un generale miglioramento del tempo atteso per le festività natalizie.

Previsioni meteo per oggi. Alternanza tra sole e nuvole all’estremo Sud. Molto nuvoloso nel resto d’Italia: nel corso del giorno piogge sparse al Nord, Toscana, Lazio, Campania e Sardegna, anche di forte intensità su Piemonte, Lombardia e Liguria; abbondanti nevicate sulle zone alpine al di sopra di 1500-1800 metri. Temperature in lieve calo nelle minime al Centro-Sud, massime senza variazioni di rilievo. Venti meridionali in intensificazione, che tenderanno a divenire forti a iniziare dal Ligure e dai mari intorno alla Corsica e alla Sardegna.

Previsioni meteo per sabato. Graduali schiarite al Nord. Ancora nuvole sul resto del Paese: piogge sparse su regioni centrali tirreniche, Sud e Isole, solo al mattino anche sul medio versante adriatico; temporali e piogge a tratti intense sul versante tirrenico. Temperature con poche variazioni, ancora al di sopra della norma.



