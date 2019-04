Tra mercoledì e giovedì piogge sparse sull'Italia

La perturbazione numero 3 del mese ha raggiunto l’Italia e il vortice di bassa pressione che la accompagna insisterà fino a venerdì sulla nostra Penisola, caratterizzando così il tempo in questa parte centrale della settimana. Ci attendono quindi tre giornate con piogge che, a intermittenza, interesseranno praticamente tutte le nostre regioni, la possibilità di numerosi temporali (specie al Centro-Sud) e nuove nevicate sulle zone alpine, ma solo a quote elevate. Un’altra perturbazione, proveniente dal Nord Europa, è attesa tra sabato e domenica, e porterà nuove piogge in gran parte d’Italia; in questo caso il maltempo sarà anche accompagnato dall’arrivo di aria piuttosto fredda, capace di riportare la neve anche al di sotto dei 1000 metri. La previsione per il fine settimana però mostra ancora un grado di incertezza piuttosto importante, e andrà perciò verificata con le prossime uscite dei modelli fisico-matematici.

Previsioni meteo per mercoledì. Nuvole su tutta Italia, anche se non mancheranno temporanee schiarite. Nel corso del giorno acquazzoni e temporali bagneranno qua e là quasi tutte le regioni, risparmiando parzialmente solo la Sicilia e i versanti ionici della Penisola. Sono attese anche deboli nevicate sulle zone alpine, ma solo a quote elevate, in generale oltre 1600-1800 metri. Temperature massime in calo al Centro-Nord e Sardegna. Ventoso, per venti occidentali, al Sud e Isole. La nostra previsione per mercoledì ha un Indice di Affidabilità medio-basso (IdA pari a 70).

Previsioni meteo per giovedì. Giovedì giornata in generale nuvolosa o molto nuvolosa con piogge sparse e qualche rovescio che, a intermittenza, interesseranno un po’ tutte le regioni, neve sulle Alpi al di sopra di 1600-1800 metri. Temperature massime in generale stazionarie o in ulteriore lieve calo, quasi dappertutto leggermente al di sotto delle medie stagionali.

