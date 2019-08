Tra mercoledì e giovedì perturbazione in transito

La settimana prosegue all’insegna di un clima pienamente estivo e spesso afoso, con temperature in molti casi oltre i 30 gradi, valori che restano superiori alle medie stagionali, ma senza picchi di caldo eccessivo. Tra mercoledì e giovedì, tuttavia, il passaggio sull’Italia di una debole perturbazione atlantica (n.6 di agosto) causerà una nuova accentuazione dell’instabilità, quindi un aumento del rischio di piogge e temporali in molte aree del Paese, specialmente sulla Sardegna, sul Nord-Ovest e sulle zone interne e montuose delle regioni centrali. A seguire, lo scenario al momento più probabile sembra quello di una prosecuzione di questa fase instabile: in assenza di figure anticicloniche robuste, il tempo sull’Italia resterà caratterizzato dalla presenza di rovesci e temporali fino al prossimo fine settimana, ma sempre con un clima caldo nonostante sia ormai giunta la fine di agosto.

Previsioni meteo per mercoledì. Al Sud e sulla Sicilia tempo in prevalenza soleggiato, salvo il passaggio di nubi ad alta quota e qualche locale addensamento pomeridiano attorno ai rilievi. Al Centro-Nord e sulla Sardegna nuvolosità diffusa, ma alternata ad ampie schiarite. Dal punto di vista delle precipitazioni, nel corso della giornata, rovesci temporaleschi localmente intensi riguarderanno la Sardegna; sul Centro-Nord, rovesci e locali temporali saranno più probabili nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, in Piemonte e nel nord della Toscana. Temperature massime in lieve calo in Sardegna e al Nord-Ovest. Venti per lo più deboli; rinforzi possibili nelle aree temporalesche.



Previsioni meteo per giovedì. La perturbazione dalla Sardegna si avvicinerà alle regioni centrali e alla Sicilia; nel corso della giornata saranno possibili rovesci sparsi e qualche temporale sulle regioni centrali tirreniche e sull’Appennino centro-settentrionale. Qualche rovescio o temporale anche nelle zone interne della Sardegna, nel nord della Campania e sulla Sicilia settentrionale. Al Nord cielo in prevalenza poco nuvoloso con qualche rovescio isolato solo nelle zone alpine. Temperature massime in calo nelle aree interessate dalle precipitazioni; clima sempre estivo con valori diurni intorno ai 30 gradi. Venti di debole intensità ma con rinforzi nelle aree temporalesche.