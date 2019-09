Tra mercoledì e giovedì maltempo da Nord a Sud

In questi ultimi giorni di settembre il tempo resterà nel complesso stabile e abbastanza soleggiato, con l’alta pressione che terrà lontane le perturbazioni atlantiche. Tuttavia deboli ma umide correnti occidentali attive sul Mediterraneo centrale causeranno temporanei e locali annuvolamenti al Nord e sul versante tirrenico. Le temperature resteranno insolitamente miti per il periodo, fino a 4-5 gradi al di sopra delle medie stagionali: al Centro-Nord punte fino a 26-28 gradi, al Sud anche fino ai 30 gradi.



Le previsioni meteo per le prossime ore



Foto iStock/Getty Images

Martedì nuvolosità fin dal mattino al Nord e sul versante tirrenico del Centro con piogge sparse da metà giornata nelle regioni settentrionali e in Toscana. Sereno o poco nuvoloso nel resto d’Italia. Tra sera e notte si intensifica il maltempo con rovesci e temporali anche di forte intensità sulle regioni settentrionali e in Toscana; fenomeni meno probabili in Emilia Romagna. Temperature in sensibile calo nei valori massimi nelle zone interessate dal maltempo, valori ancora oltre la media specialmente al Sud e nelle Isole maggiori. Venti deboli o moderati meridionali sui mari di Ponente e in Adriatico. Mercoledì piogge e temporali interesseranno ancora gran parte del Nord, tranne l’estremo Nord-Ovest, e si estenderanno alle regioni centrali e alla Campania con fenomeni localmente intensi in Friuli, sul Levante ligure e, dal pomeriggio, in Romagna, Toscana e Lazio. Qualche rovescio possibile anche in Sardegna e in Sicilia, prevarranno ancora le schiarite, invece, sul resto del Sud, in particolare su Puglia, Basilicata e Calabria. Il calo termico continuerà sulle regioni settentrionali, ma le temperature massime sono previste in calo anche al Centro e in Sardegna. Venti in generale intensificazione: da segnalare il Maestrale sulla Sardegna e venti moderati da sud sui mari meridionali. Giovedì e venerdì il maltempo proseguirà all’estremo Sud e in Sicilia, ma con ancora un po’ di instabilità anche al Centro e in Sardegna, specialmente nella giornata di giovedì. L’aria più fredda si spingerà rapidamente anche verso il Sud Italia.