Tra martedì e mercoledì brusco calo termico

Un centro di bassa pressione si è isolato in prossimità della Spagna e si sta posizionando a nord del Marocco e Algeria: da questa posizione riuscirà ad influenzare anche il nostro territorio, con maggior nuvolosità sul Centro-sud e poche precipitazioni, ma soprattutto sarà in grado di richiamare sull’Italia intensi venti orientali, con un temporaneo afflusso di aria fredda dai Balcani verso il nostro Paese, coinvolgendo in modo più diretto la Val Padana e le regioni adriatiche. In queste ultime zone vivremo quindi una breve fase dal clima invernale e al Nord, complici i rasserenamenti, mercoledì e giovedì all’alba saranno probabili le prime locali gelate, anche in pianura. Intanto, la depressione si muoverà nuovamente verso le regioni centro-meridionali, causando un peggioramento del tempo mercoledì sulla Sardegna, tra giovedì e venerdì sul resto del Centro-Sud: in particolare probabili rovesci e temporali su Calabria ionica e Puglia centro-meridionale.

Previsioni meteo per martedì. Maggiori schiarite sul Nord-Est, sul settore ligure e toscano, e sul basso Tirreno. Nuvole irregolari altrove, più compatte e associate a qualche pioggia sporadica su Abruzzo, Molise e Sardegna orientale. Nella seconda parte della giornata brevi piogge o isolati rovesci in Puglia, sul versante ionico della Calabria, e sulla Sardegna orientale. Nuvole in graduale attenuazione anche al Nord-Ovest e sul resto del settore peninsulare. Temperature in calo al Nord e in gran parte della Penisola, specie sul versante adriatico, per effetto di intensi e freddi venti orientali. La nostra previsione per oggi ha un Indice di Affidabilità medio (IdA alto al Nord pari a 90, medio al Centro-Sud pari a 75-85).

Previsioni meteo per mercoledì. Peggioramento sensibile in Sardegna specie dal pomeriggio con locali piogge e intensi rovesci o temporali. Al mattino un po’ di nubi sparse irregolari senza fenomeni nell’estremo Nord-Ovest, in Emilia Romagna e regioni adriatiche del Centro-Sud, settore ionico e Sicilia. Schiarite più ampie nel resto d’Italia. Nella seconda parte della giornata nuvole in progressivo aumento su Sicilia e settore peninsulare, con locali piogge verso sera sull’isola e fase instabile poi nella notte con rovesci o temporali sparsi nel sud ed est della Sicilia, e in risalita lungo lo Ionio fino al Golfo di Taranto. Temperature minime in calo un po’ ovunque, con le prime locali gelate a quote basse possibili al Nord; massime in calo di qualche grado al Centro-sud, con un po’ di freddo anche di pomeriggio al Nord e regioni adriatiche. Giornata ventosa su alto Adriatico, Liguria e gran parte del Centro-Sud per venti di Tramontana in Liguria e da est o nordest altrove.

