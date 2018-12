Tra lunedì e martedì prossimo nuovo peggioramento del tempo

La tendenza meteo dal 16 al 23 dicembre

Il primo giorno del periodo in esame, domenica 16, dovrebbe coincidere con una debole e temporanea espansione di un promontorio anticiclonico sopra l’Italia: per questo motivo la giornata trascorrerà probabilmente senza precipitazioni di rilievo. Per lunedì 17 e l’inizio di martedì il passaggio di un’onda depressionaria potrebbe determinare un peggioramento su buona parte del Paese, anche se con un coinvolgimento solo marginale del Nordovest. Tra mercoledì e giovedì si potrebbe assistere al transito di un’altra perturbazione atlantica, con eventuali strascichi di instabilità, soprattutto al Centro Sud, anche nelle giornate successive. La settimana pre-natalizia sarà probabilmente caratterizzata da temperature leggermente superiori alla norma su tutte le regioni: verrà rimossa anche al Nord, infatti, l’aria fredda che sta affluendo in questi giorni.



Foto Ansa