Tra lunedì e martedì possibili forti temporali al Nord

Inizio di settimana ancora all’insegna del caldo intenso al Centro-Sud dove le temperature continueranno a toccare punte intorno ai 35 gradi. Si tratta di un’ondata di calore importante, sia per intensità che per durata, che dovrebbe insistere per tutta la settimana. Da giovedì il caldo potrebbe ulteriormente intensificarsi, specie al Sud e nelle Isole, dove nelle zone interne si potranno anche sfiorare i 37-38 gradi. L’ondata di caldo da venerdì probabilmente si estenderà anche alle regioni settentrionali, risultando più intensa su quelle di Nord-Est. In questo inizio di settimana su parte del Nord l’instabilità resterà marcata con rovesci e temporali che potranno interessare localmente anche le pianure; i fenomeni potrebbero essere particolarmente intensi nel nord del Piemonte e nel nord-ovest della Lombardia.

Previsioni meteo per lunedì. Tempo instabile su Alpi e Nord-Ovest dove si prevedono rovesci e temporali localmente intensi, in particolare sui rilievi e le vicine pianure di Piemonte e Lombardia. Un po’ di nuvole in transito anche al Nord-Est, sulle regioni centrali tirreniche e in Sardegna ma senza precipitazioni di rilievo. Tempo più stabile e soleggiato nel resto del Centro-Sud. Temperature massime in calo sensibile sull’ovest Sardegna; caldo intenso al Centro-Sud con picchi fino a 34-36 gradi. Ventoso sul basso Ligure, intorno alla Sardegna e sull’alto Tirreno.

Previsioni meteo per martedì. Al Nord un po’ di annuvolamenti soprattutto sul settore alpino, sulle Prealpi e in Piemonte, associati a qualche rovescio nel nord del Piemonte e della Lombardia. Rovesci o temporali isolati sulla pianura piemontese, sul Trentino Alto Adige e le Prealpi venete. Tempo più soleggiato nel resto del Nord-Est. Cielo sereno o poco nuvoloso al Centro-Sud con temperature sempre molto elevate, al più in lieve diminuzione. Venti in prevalenza deboli.



Foto iStock/Getty Images