Tra giovedì e sabato nuova ondata di forte maltempo: neve a bassa quota

Tra martedì e mercoledì è attesa una forte ondata di maltempo causata da un’intensa perturbazione (la numero 5 del mese) che attraverserà la nostra Penisola: pioverà quindi su tutte le regioni, con il rischio di veri e propri nubifragi soprattutto in Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia, specialmente nei settori ionici. Nel frattempo, la depressione associata alla perturbazione, attualmente centrata ad ovest della Sardegna, muovendosi lentamente verso il Tirreno, causerà un notevole rinforzo del vento e del moto ondoso con raffiche che sui bacini centro-meridionali, potrebbero sfiorare i 100 Km/h. In particolare, per la giornata di martedì la Protezione Civile ha emesso Allerta Rossa per rischio idraulico su Calabria e Sicilia, Allerta Rossa per rischio idrogeologico su Basilicata, Calabria e Sicilia. Allerta Arancione per rischio idraulico, rischio temporali e rischio idrogeologico su Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia. La situazione rimarrà movimentata e a tratti molto piovosa anche nella seconda parte della settimana, a causa della perturbazione numero 6 del mese, attesa tra giovedì e venerdì sulle regioni del Centro-Nord.



Le previsioni aggiornate per le prossime ore



Giovedì al mattino nubi in addensamento al Nord-Ovest, con le prime locali e deboli precipitazioni tra Liguria centrale, est del Piemonte e ovest della Lombardia. Nuvolosità variabile nel resto del Paese con schiarite anche ampie nel settore di Nord-Est e sulla Sardegna orientale. Piogge sparse e locali rovesci su Marche meridionali, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Basilicata, nord della Puglia e ovest della Sicilia, ma con tendenza a un miglioramento nella seconda parte del giorno. Nel pomeriggio si intensificano le precipitazioni su Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria, in serata anche nell’ovest della Lombardia e sulla Sardegna con possibili temporali. A fine giornata i fenomeni si estenderanno alle regioni di Nord-Est e ai settori tirrenici. Dalla sera nevicate da moderate a forti su Alpi e Prealpi, oltre 600-800 metri su quelle occidentali, oltre 800-1200 metri su quelle centro-orientali. Temperature massime in calo al Nord-Ovest e al Sud, venti meridionali in intensificazione tra pomeriggio e sera sui mari di Ponente, al Centro e sull’alto Adriatico. Nella giornata di venerdì la perturbazione n. 6 sarà ancora attiva sulla Penisola e darà luogo a tempo perturbato soprattutto sulle regioni di Nord-Est e su quelle centrali tirreniche, dove le piogge risulteranno localmente intense e abbondanti, con possibili temporali. A rischio nubifragi, ancor auna volta, il Friuli Venezia Giulia. Marginalmente convolte dalle precipitazioni Lombardia, Liguria, basso Piemonte e Sardegna. Abbondanti nevicate nel settore alpino e prealpino centro-orientale, oltre 1000-1300 metri, in ulteriore rialzo. Il fine settimana non promette nulla di buono: protagonista sarà ancora il maltempo su molte delle nostre regioni, con altre occasioni per piogge e temporali, e con altre potenziali situazioni di criticità. Nel settore alpino potrebbero arrivare nuove nevicate, ma a quote generalmente non inferiori ai 1000 metri, salvo in casi isolati nel settore occidentale. Le temperature si manterranno su valori inferiori alla norma nelle regioni di Nord-Ovest, mentre si riporteranno al di sopra su quelle centrali adriatiche e al Sud, direttamente investite da correnti più temperate dai quadranti meridionali.

Foto iStock/Getty Images