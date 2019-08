Temporaneo rinforzo dell’alta pressione a inizio settimana

Ultimo fine settimana di agosto nel segno dell’instabilità atmosferica, a causa della presenza sull’Italia di una debole area di bassa pressione, in lento movimento verso est. Dopo un temporaneo e lieve rialzo della pressione atmosferica previsto per l’inizio della prossima settimana, tra martedì e giovedì si profila una nuova fase di tempo molto instabile sull’Italia, complice il passaggio di una perturbazione atlantica. Le previsioni per le prossime ore

La prima parte della prossima settimana sarà caratterizzata da un temporaneo rinforzo dell’alta pressione che attenuerà l’instabilità. Il tempo, quindi, fino a martedì si preannuncia all’insegna del sole con soltanto la possibilità di isolati temporali di calore sui rilievi alpini e appenninici. Da mercoledì risentiremo probabilmente degli effetti di una nuova circolazione ciclonica in arrivo dalla Penisola Iberica. Sull’Italia quindi tornerà ad aumentare l’instabilità con piogge e temporali più diffusi a iniziare dal Nord-Ovest, Sardegna e dalle regioni centrali. Le temperature in leggero aumento all’inizio della settimana, da mercoledì subiranno un nuovo calo nelle aree interessate dal peggioramento.