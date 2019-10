Temporaneo miglioramento da metà settimana

Mercoledì la perturbazione n.5 scivolerà verso oriente, abbandonando la nostra penisola e favorendo così un generale miglioramento del tempo; le correnti fresche che seguono questa perturbazione però faranno calare le temperature, portando così un’attenuazione del caldo fuori stagione che ha caratterizzato gli ultimi giorni. Il tempo rimarrà nel complesso bello e stabile nelle giornate di giovedì e venerdì, mentre nel fine settimana è atteso un nuovo peggioramento del tempo: già sabato tornerà la pioggia al Nord e regioni centrali tirreniche, zone in cui il maltempo insisterà anche nella giornata di domenica. Le temperature nei prossimi giorni oscilleranno intorno ai valori medi stagionali.

Previsioni meteo per mercoledì. Alternanza tra sole e nuvole al Sud, con isolati rovesci e temporali su Campania e Calabria, specie al mattino; in prevalenza sereno o poco nuvoloso sul resto d’Italia. Temperature minime in calo al Nord, Toscana e Sardegna; massime in lieve diminuzione su gran parte del Centro-Sud ed Emilia-Romagna, in rialzo al Nord-Ovest.

Previsioni meteo per giovedì. Un po’ di nuvole al Nord, Toscana, Calabria e Sicilia, ma alternate a sprazzi di sole e senza piogge. Prevalenza di tempo soleggiato nel resto d’Italia. Temperature minime pressoché stazionarie al Nord-Ovest, in sensibile diminuzione altrove; massime in generale stazionarie o in lieve calo.



Foto iStock/Getty Images