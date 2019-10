Temporanea tregua dal maltempo

Oggi la perturbazione numero 5 di ottobre si allontanerà dalla nostra Penisola, favorendo così un generale miglioramento del tempo: qualche pioggia residua si limiterà a bagnare il basso versante tirrenico. Le correnti fresche che seguono la perturbazione però faranno calare le temperature, portando così un'attenuazione del caldo fuori stagione che ha caratterizzato gli ultimi giorni. La situazione meteo si presenterà nel complesso stabile nelle giornate di giovedì e venerdì, quando in gran parte d'Italia le piogge saranno davvero poche o del tutto assenti, mentre nel fine settimana è atteso un nuovo peggioramento del tempo, con piogge diffuse e insistenti in gran parte del Nord e regioni centrali tirreniche. Le temperature nei prossimi giorni oscilleranno intorno ai valori medi stagionali.

Previsioni meteo per mercoledì. Residua nuvolosità sparsa all'estremo Nord-Est, su alta Toscana, al Sud e sulla Sicilia orientale con gli ultimi rovesci o isolati temporali in graduale esaurimento sulla Calabria tirrenica. Schiarite già più diffuse fin dal mattino nel resto d’Italia. Tra sera e notte nuvole di nuovo in moderato aumento su parte del Nord e della Toscana.

Temperature massime in lieve rialzo al Nord-Ovest, perlopiù in calo al Centro-Sud, specie sul settore Tirrenico e in Sardegna; punte ancora intorno ai 25 gradi sul settore ionico. Venti occidentali fino a intensi su Toscana, basso Tirreno ed Isole.

Previsioni meteo per giovedì. Giornata nel complesso tranquilla. Un po’ di nuvole consistenti potranno interessare il settore ligure, la Toscana e la Puglia meridionale con qualche piovasco occasionale nel levante ligure e nel Salento. Più soleggiato nel resto d'Italia con qualche nuvola passeggera in più al mattino al Nord-Est. Tra sera e notte nuvole in intensificazione al Nord-Ovest con qualche pioggia isolata nelle Alpi occidentali, in Liguria e nel sud-ovest della Lombardia.

Temperature in calo nei valori minimi al Nord-Est e al Centro-Sud; massime in lieve calo sullo Ionio, pressoché stazionarie altrove. Venti in prevalenza deboli un po' dappertutto.

Foto iStock/Getty Images