Temporanea tregua dal maltempo

La nuova settimana comincerà all’insegna del tempo soleggiato e in prevalenza stabile, a parte locali e residui effetti lasciati dalla perturbazione numero 3 in allontanamento dalle nostre regioni verso i Balcani. Tuttavia, per molte regioni si tratterà di una tregua poiché tra martedì e mercoledì una nuova perturbazione (la n.4) investirà parte dell’Italia: martedì coinvolgerà essenzialmente l’estremo Nordovest e le nostre due Isole maggiori, mentre mercoledì dovrebbe concentrare i suoi effetti al Sud peninsulare e molto marginalmente sul Centro Italia. Giovedì un nuovo impulso instabile proveniente dal Nord Europa potrebbe dar luogo a qualche pioggia sul medio Adriatico e al Sud. L’ultima parte della settimana, al momento, si profila più stabile, soleggiata e calda grazie alla rimonta dell’alta pressione. Le temperature nei prossimi giorni faranno registrare valori prossimi alla media stagionale.

Previsioni meteo per lunedì. Generale miglioramento della situazione con ampie zone soleggiate, intervallate da qualche annuvolamento soprattutto sui rilievi, al Nord-Est e all’estremo Sud. Locali piogge o brevi rovesci possibili su Friuli Venezia Giulia, Calabria tirrenica e Sicilia. In serata nubi in aumento al Nord, sul versante tirrenico e sulle isole maggiori. Temperature: massime in rialzo al Nord, quasi stazionarie nelle altre regioni. Ventoso per venti occidentali su Corsica, Sardegna e Tirreno.

Previsioni meteo per martedì. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso sin dal mattino sulle regioni di Nordovest con piogge sparse su Valle D’Aosta, Piemonte e Liguria di Ponente, ma in esaurimento già in serata. Nel resto del Paese cielo da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso: nel corso della giornata sviluppo di alcuni rovesci o isolati temporali su Sardegna orientale e Sicilia. A fine giornata tendenza ad estensione delle precipitazioni a Calabria, Basilicata e Puglia. Temperature minime in sensibile calo all’estremo Nordovest, in lieve calo sulla Sicilia e sul basso Adriatico, stazionarie o in lieve aumento altrove. Venti di Scirocco in rinforzo su Mar Tirreno e Canali delle isole maggiori.

