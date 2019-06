Temporali in arrivo al Centro-Nord

Il passaggio della perturbazione n.6 del mese causerà una veloce ma diffusa fase temporalesca. Seguirà un rapido miglioramento nella giornata di domenica e una rimonta anticiclonica che ci accompagnerà fino a fine mese. Dal punto di vista termico, caldo in intensificazione sabato al Sud e sulle Isole, dove il termometro potrà superare i 35 gradi, con picchi fino a 40 gradi in Sicilia. Da domenica la scena si ribalterà: mentre al Sud il caldo tenderà ad attenuarsi, risultando sopportabile probabilmente fino a venerdì 28, al Nord tenderà ad intensificarsi progressivamente. Giungono infatti conferme circa l’avvio di una seconda e molto più intensa ondata di calore a partire da giovedì 27 e dalle regioni settentrionali, in successiva estensione alle regioni centrali e, nell’ultimo weekend di giugno, anche al Sud. Potrebbe trattarsi di una fiammata di grande portata, con obiettivo tutta l’Europa centro-meridionale fino all’Inghilterra dove i termometri, nella seconda parte della prossima settimana, potranno raggiungere la soglia dei 40 gradi.

Previsioni meteo per oggi. Al Nord, su Toscana, Umbria, Marche, Lazio e zone interne abruzzesi tempo molto instabile con il rischio, sin dal mattino, di precipitazioni, a prevalente carattere di rovesci o temporali. Fenomeni localmente intensi, associati a grandine e raffiche di vento. Dalla sera tendenza a miglioramento a partire da ovest, con ultimi episodi di instabilità all’estremo Nordest, su Romagna e Marche. Al Sud e sulle Isole cielo velato o parzialmente nuvoloso: nubi a tratti più dense al Sud, con locali rovesci al mattino tra Campania e Basilicata. Temperature: massime in calo al Nord e su parte del Centro; in ulteriore aumento nelle regioni meridionali e sulla Sicilia, con picchi fino a 37-40 gradi.

Previsioni meteo per domenica. E' atteso un rapido miglioramento del tempo sulle regioni settentrionali e centrali con ampie schiarite. Avremo la possibilità di brevi e isolati temporali nelle ore pomeridiane sulle zone montuose tra Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli e sui rilievi appenninici tra Marche e Abruzzo. Al Sud prosegue la fase di tempo stabile e ben soleggiato, salvo il passaggio di qualche innocua velatura. Venti: da deboli a localmente moderati settentrionali su medio e basso Adriatico e coste adiacenti, nel Canale di Sardegna moderati meridionali sullo Ionio. Temperature massime in diminuzione su regioni centrali Adriatiche, al Sud, nord della Sicilia ed est della Sardegna; in rialzo al Nord. Caldo in attenuazione al Sud e sulle due Isole maggiori ma con punte ancora attorno o poco superiori i 35°C nel sud della Sardegna e nell’est della Sicilia.

Foto iStock/Getty Images