Temporali e calo termico in arrivo

Martedì inizio di giornata ancora tranquillo in molte regioni, anche se le nuvole tenderanno ad aumentare al Nord. In serata prime piogge per gli effetti della nuova perturbazione. Le temperature resteranno insolitamente miti per il periodo, fino a 4-5 gradi al di sopra delle medie stagionali: al Centro-Nord punte fino a 26-28 gradi, al Sud anche fino ai 30 gradi.



Le previsioni meteo per le prossime ore



Giovedì la perturbazione gradualmente concentrerà i suoi effetti sulle regioni meridionali con fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale meno probabili su basso Ionio e nel sud e ovest della Sicilia. Sul medio Adriatico e sul basso Lazio ancora instabile fino al primo pomeriggio ma con successivo miglioramento. Schiarite in estensione fin dal mattino al Nord e sul resto del Centro. Nubi variabili ma senza piogge sulla Sardegna. Giornata ventosa per venti settentrionali fino a localmente forti sull’Adriatico in Sardegna e nel Canale di Sicilia Si tratta di una ventilazione fresca che favorirà un generale calo delle temperature più sensibile sull’adriatico e al Sud. L’ulteriore calo termico venerdì interesserà il Sud e la Sicilia mentre avremo i primi rialzi al Centro-nord. Venerdì la perturbazione sarà già in fase di allontanamento con le ultime piogge sulla Calabria meridionale e nell’est della Sicilia. Altrove tempo stabile e soleggiato specie nel settore peninsulare e in Sardegna mentre al Nord transiteranno un po’ di nuvole innocue e passeggere. Situazione abbastanza tranquilla sabato anche se non mancherà qualche annuvolamento passeggero . Per domenica si potrebbe affacciare una nuova perturbazione con tempistiche ed effetti ancora decisamente incerti.

Foto iStock/Getty Images