Temporali e aria più fresca in arrivo nel weekend

Nelle prossime ore una perturbazione (la numero 4 di luglio) in discesa dal Nord Europa si avvicinerà all'Italia, favorendo un aumento dell’instabilità al Nord, e in particolare nelle zone alpine. Questa stessa perturbazione sabato lambirà il Nord, dove causerà un temporaneo peggioramento del tempo, con rovesci e temporali che nel corso del giorno bagneranno praticamente tutte le regioni settentrionali, mentre al Centro-Sud e Isole, complice la presenza dell’alta pressione, resisterà il bel tempo. Domenica il rialzo della pressione riporterà il sole anche sulle regioni settentrionali. Nel corso del fine settimana, a causa dei venti freschi innescati dalla perturbazione, è atteso anche un generale calo delle temperature, già sabato al Nord e domenica anche in gran parte del Centro-Sud.

Previsioni meteo per sabato. In generale nuvoloso al Nord, comunque con delle temporanee schiarite: nel corso del giorno improvvisi rovesci e temporali praticamente su tutte le regioni settentrionali. Al Centro-Sud e Isole prevalenza di tempo soleggiato; solo alla fine del giorno nubi in aumento sul medio versante adriatico, con qualche temporale sulle Marche. Temperature massime in calo al Nord, in crescita invece all'estremo Sud e Isole.

Previsioni meteo per domenica. Un po' di nuvole su Alpi Occidentali, zone interne del Centro e medio versante adriatico: nel corso del giorno isolati rovesci e temporali su Alpi marittime, Appennino Umbro-Marchigiano, rilievi laziali e zone interne dell’Abruzzo. Prevalenza di cielo sereno sul resto d'Italia. Temperature massime in calo in gran parte del Centro-Nord, Campania, Puglia e Sardegna.